Straffere Geldpolitik hat Börsen weiterhin fest im Griff

Der Schlingerkurs an den Märkten setzt sich weiter fort, Hauptthema bleibt die Zinswende in den USA. Bei den Einzelwerten steht Henkel im Fokus: Der Konsumgüterkonzern enttäuschte die Anleger mit seinem Wachstumsausblick und strebt einen Umbau an.

