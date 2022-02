Stryker stellt Portfolio für Schulter-Arthroplastik von Tornier vor und bringt in Europa neues Tornier Perform Humeral System auf den Markt

Stryker, eines der weltweit führenden Unternehmen für Medizintechnik, hat das Portfolio für Schulter-Arthroplastik von Tornier offiziell vorgestellt und sein erstes neues Tornier-Produkt, den Perform Humeral Stem, in Europa auf den Markt gebracht.

„Bei Stryker freuen wir uns, unseren europäischen Kunden Zugang zum gesamten Portfolio für Schulter-Arthroplastik von Tornier anbieten zu können, einschließlich des neuen Perform Humeral Stem“, sagte Mike Panos, Präsident der Abteilung Trauma und Extremitäten von Stryker. „Mit dieser Produktlinie wird sich Stryker von der Konkurrenz absetzen können; gleichzeitig wird damit unser Engagement bei der Verbesserung der Gesundheitsversorgung für Chirurginnen und Chirurgen ebenso wie für ihre Patientinnen und Patienten gefördert.“

Der neue Tornier Perform Humeral Stem wird durch die Blueprint-Planungssoftware und das Tornier Perform Anatomic and Reverse Glenoid auf eine neue Ebene gehoben und ermöglicht klinische Lösungen für ein Spektrum von einfachen bis komplexen Anwendungsfällen von Schulter-Arthroplastiken. Er ist für die Verwendung bei anatomischen und inversen Arthroplastiken und Hemiarthroplastiken der Schulter gedacht. Im Falle einer Revision ist die Umwandlung einer anatomischen in eine inverse Schulterprothese möglich.



Der Tornier Perform Humeral Stem wurde mit vier verschiedenen Bunddurchmessern konzipiert und ist in mehreren Längen erhältlich, so dass man die humerale Passform optimieren kann und damit Chirurginnen und Chirurgen die Möglichkeit haben, etwas zu bewirken und dabei verschiedene Optionen zu haben. Aufgrund des Fokus auf Optionen mit kürzeren Schäften eignet er sich bestens für die Behandlung der Anatomien kleinerer Patientinnen und Patienten, die bestimmte Herausforderungen mit sich bringen.



Der Tornier Perform Humeral Stem ist kompatibel mit der vollständigen Produktlinie von standardmäßigen und erweiterten Glenoidoptionen für anatomische und inverse Verfahren und kann so jeweils der individuellen Anatomie der Patientin oder des Patienten angepasst werden.



Mit der Planungssoftware Blueprint™ können Chirurginnen und Chirurgen ihre Perform-Fälle im Voraus planen und virtuelle Operationen präzise in Echtzeit durchführen. So können sie sich schon vor dem Betreten des Operationssaals sicherer fühlen.



„Der Tornier Perform Humeral Stem eröffnet die Möglichkeit, Blueprint für die Bestätigung von Operationsplänen und die Optimierung des vollständigen Angebots verfügbarer Glenoidoptionen zu nutzen“, sagte Dr. Gilles Walch, Lyon, Frankreich, einer der Designer des Systems. „Mit Perform können Chirurginnen und Chirurgen dem Bedarf sowohl äußerst komplexer als auch einfacher Patientenfälle besser gerecht werden.“

Über Stryker

Stryker ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Medizintechnik und bestrebt, zusammen mit seinen Kunden das Gesundheitswesen zu verbessern. Das Unternehmen bietet innovative Produkte und Services in den Bereichen Medizin- und Chirurgietechnik, Neurotechnologie, Orthopädie und Wirbelsäulentechnik an, mit denen die Ergebnisse für Patientinnen und Patienten und Kliniken verbessert werden können. Weitere Informationen finden Sie auf www.stryker.com.

Chirurginnen und Chirurgen müssen sich immer auf ihr professionelles klinisches Urteil verlassen, wenn sie entscheiden, ob sie bei der Behandlung einer bestimmten Patientin oder eines Patienten ein bestimmtes Produkt verwenden sollen.

Produkte sind evtl. nicht auf allen Märkten erhältlich, da die Produktverfügbarkeit jeweils vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen und/oder medizinischen Methoden in den jeweiligen Märkten ist.

