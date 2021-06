Studie - Britische Hauspreise mit stärkstem Anstieg seit fast sieben Jahren

London (Reuters) - Die britischen Immobilienpreise sind im Mai einer Studie zufolge so stark gestiegen wie seit fast sieben Jahren nicht mehr.

Häuser kosteten 10,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Hypothekenfinanzierer Nationwide am Dienstag zu seiner Erhebung mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 9,2 Prozent gerechnet. Demnach kostete eine Wohnimmobilie im Schnitt 242.832 Pfund (umgerechnet knapp 283.000 Euro) und damit so viel wie noch nie.

Die Preise könnten weiter steigen, da sich viele Briten nach der Corona-Pandemie ein neues Zuhause suchen: Fast sieben von zehn Hausbesitzern, die einen Umzug in Erwägung ziehen, wollen dies auch ohne die Verlängerung eines staatlichen Steueranreizes tun. Die sich ändernden Wohnpräferenzen "treiben die Aktivität weiter an, da die Menschen ihre Bedürfnisse nach der Pandemie neu bewerten", sagte Nationwide-Chefökonom Robert Gardner.

Der stellvertretende Notenbankchef Dave Ramsden warnt angesichts der Entwicklung vor dem "Risiko, dass die Nachfrage dem Angebot voraus ist und das zu einem allgemeineren Anstieg des Inflationsdrucks führen wird". "Wir schauen uns den Wohnungsmarkt und eine Reihe realer Indikatoren genau an", sagte er der Zeitung "Guardian".