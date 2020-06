Studie prophezeit deutscher Internetwirtschaft rasantes Wachstum

Berlin (Reuters) - In Deutschland könnten online-basierte Geschäfte laut einer Studie der große Gewinne der Corona-Krise sein.

Die Internetwirtschaft gehe "langfristig gestärkt" aus der Krise hervor, unter anderem "weil sie die wirtschaftliche und soziale Auswirkungen der Krise durch funktionierende Heimarbeitsplätze und Video-Konferenzen über das Internet mindern konnte", erklärte der eco-Vorstandsvorsitzende Oliver Süme zu einer neuen Studie der Unternehmensberatung Arthur D. Little im Auftrag des Digitalverbandes eco, die dem Handelsblatt (Dienstagsausgabe) vorliegt. Die Branche setzte demnach 2020 in Deutschland etwa 145 Milliarden Euro um. Bis 2025 soll sich der Umsatz um knapp 75 Prozent auf circa 253 Milliarden Euro erhöhen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von zwölf Prozent entspricht. Die Entwicklung werde durch die aktuelle Pandemie nur leicht gebremst. Mit einem Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr von 1,2 Prozent infolge der Lockdown-Maßnahmen gehe die Internetwirtschaft im Vergleich zu anderen Sektoren "robust" durch die Krise, hieß es in der Studie. "Die Digitalisierung – das zeigt nicht nur Corona – wird auch in Zukunft eine immer bedeutendere Rolle innerhalb der deutschen sowie europäischen Wirtschaft einnehmen und langfristig steigt der Anteil der Internetwirtschaft in allen Branchen", zeigte sich Süme überzeugt.