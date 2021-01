Südkorea schrumpft im Corona-Jahr 2020 nur um 1,0 Prozent

Seoul (Reuters) - Südkorea ist wirtschaftlich in der Corona-Krise mit einem blauen Auge davongekommen.

Das Bruttoinlandsprodukt fiel 2020 lediglich um 1,0 Prozent zum Vorjahr, wie die Notenbank am Dienstag in Seoul mitteilte. Kein anderes der 37 Mitgliedsländer der Industriestaaten-Organisation OECD dürfte in der Pandemie mit einem so kleinen Minus davongekommen sein. Die deutsche Wirtschaft etwa ist einer ersten Schätzung zufolge um fünf Prozent eingebrochen. Zum vergleichsweise guten Abschneiden Südkoreas trug die Exportstärke des Landes bei, das große Industriekonzerne wie Hyundai und Samsung beheimatet. Auch hat Südkorea die Corona-Ausbreitung erfolgreicher eingedämmt als die meisten westlichen Staaten.

Experten gehen davon aus, dass das Land in diesem Jahr ein kräftiges Wachstum schafft. Eine aktuelle Reuters-Umfrage unter 27 Ökonomen sagt ein Plus von 3,0 Prozent voraus. "Die Erholung sollte ab dem zweiten Quartal an Fahrt gewinnen, angeführt von starken Exportaussichten, da das globale Wachstum und die 5G-Einführung an Dynamik gewinnen", sagte Ökonom Lloyd Chan von Oxford Economics. "Eine Einführung von Impfstoffen um Februar herum sollte auch die Inlandsnachfrage ankurbeln, da dies die Notwendigkeit strenger Eindämmungsmaßnahmen verringern würde."

Zum Jahresausklang wuchs die südkoreanische Wirtschaft unerwartet deutlich. Das Bruttoinlandsprodukt legte im vierten Quartal um 1,1 Prozent zum vorangegangenen Vierteljahr zu. Ökonomen hatten nur ein Plus von 0,7 Prozent erwartet.