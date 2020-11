SÜSS MICROTEC - Starke Profitabilität

SÜSS MicroTec SE - WKN: A1K023 - ISIN: DE000A1K0235 - Kurs: 15,440 € (XETRA)

Da freut sich der Analyst. Nur wenige Tage nach der ausführlichen Besprechung der Aktie von Süss Microtec erhöhte das Management die Jahresprognose. Das Ziel bei 17,14 EUR wurde folglich schnell abgearbeitet. Für einen Durchmarsch in Richtung 19,90 EUR reichte es aber nicht. Heute stellte Süss Microtec die endgültigen Zahlen für die abgelaufenen neun Monate 2020 vor.

Demnach stieg der Umsatz deutlich um ein Drittel auf 173,9 Mio. EUR. Fiel im Vorjahreszeitraum noch ein operativer Verlust von 5,7 Mio. EUR an, schaffte das Management nun mit 12,2 Mio. EUR Gewinn den klaren Turnaround. Eindrucksvoll entwickelte sich vor allen Dingen der Free Cashflow, der nach -28,7 Mio. EUR auf +27,8 Mio. EUR ins Plus drehte. Gerade das dritte Quartal fiel stark aus. Der Umsatz schnellte dort um 63,3 % auf 60,6 Mio. EUR nach oben, das EBIT erreichte 9,0 Mio. EUR. Die EBIT-Marge betrug 14,9 %.

Ein Haar in der Suppe fanden die Analysten von Warburg Research dennoch. So fiel der Auftragseingang im dritten Quartal um ein Drittel auf 44,1 Mio. EUR. Gerade im Segment Fotomaskensysteme brach dieser auf 3 Mio. EUR ein, nachdem im ersten Halbjahr noch Aufträge über 32 Mio. EUR zu Buche standen. Die Analysten sehen aber keinen Grund für eine nachhaltige Besorgnis und bestätigen ihr Rating "Buy" mit einem Kursziel von 21 EUR. Für das vierte Quartal erwartet das Management von Süss Microtec wieder eine deutliche Verbesserung und einen Gesamtauftragseingang zwischen 100 und 110 Mio. EUR. Die erst vor einigen Tagen vorgestellte neue Gesamtjahresprognose eines Umsatzes zwischen 240 und 260 Mio. EUR und einer EBIT-Marge zwischen 5,5 und 7,5 % wurde von den Verantwortlichen bestätigt.

Aus charttechnischer Sicht sehen die beiden letzten Tageskerzen nicht gut aus, die Abwärtsbewegung verläuft dynamisch. Daher sollten Anleger einen Test der Unterstützung bei 13,98 EUR einplanen. Hält diese, könnte man auf einen erneuten Angriff in Richtung des Widerstands bei 17,14 EUR spekulieren. Unter 13,98 EUR bietet der EMA200 bei gut 13,10 EUR Unterstützung. Auf der Oberseite muss die Aktie den Widerstand bei 17,14 EUR per Tagesschlusskurs überwinden, um sich Potenzial auf 19,90 EUR zu erarbeiten.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 213,90 249,00 264,50 Ergebnis je Aktie in EUR -0,85 0,60 0,93 Gewinnwachstum -170,59 % 55,00 % KGV -18 26 16 KUV 1,4 1,2 1,1 PEG neg. 0,3 *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)