Sun Communities gibt Dividende für das vierte Quartal bekannt

Der amerikanische Immobilienkonzern Sun Communities Inc. (ISIN: US8666741041, NYSE: SUI) schüttet eine stabile vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,83 US-Dollar je Aktie aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende für das vierte Quartal erfolgt am 18. Januar 2022 (Record date: 31. Dezember 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 3,32 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 185,36 US-Dollar (Stand: 1. Dezember 2021) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,79 Prozent.

Sun Communities ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der 1975 gegründet worden ist. 1993 erfolgte der Gang an die Börse. Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Southfield, Michigan. Zum Stand 30. September 2021 hielt der Konzern Anteile an 584 Objekten in 38 US-Bundesstaaten sowie in Ontario, Kanada, und Puerto Rico. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2021 betrug der Umsatz 684,29 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 400,51 Mio. US-Dollar), wie am 25. Oktober berichtet wurde. Der FFO lag bei 223,07 Mio. US-Dollar nach 165,21 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2021 mit 21,99 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 21,87 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. Dezember 2021) auf.

Redaktion MyDividends.de