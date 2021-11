SUSE - Aufwärtstrend in Gefahr

SUSE S.A. DL 1 - WKN: SUSE5A - ISIN: LU2333210958 - Kurs: 37,050 € (XETRA)

Die Aktie des Anbieters von Open-Source-Lösungen für Unternehmen (Linux) hat sich in den Spätsommermonaten prächtig entwickelt, nachdem im Juli der IPO Preis zum Teil recht deutlich unterboten wurde.

Ist die Rally vorbei?

Der übergeordnete Aufwärtstrend im Tageschart ist zwar aktuell vorerst (noch) weiter intakt, im Chartbild sind allerdings erste klare dunkle Wolken auszumachen: Im Bereich der 40er Marke gab es erkennbares Verkaufsinteresse (lange obere Dochte) und eine anschließende inverse V-Umkehr deuten auf den Beginn einer technischen Korrektur der jüngsten Kursrally.

Wird der Abwärtstrend im Tageschart per Schlusskurs unterboten, wäre eine fortgesetzte technische Korrektur in den Bereich 33 bis 35 EUR zu favorisieren. Dort böte sich unter Umständen eine attraktive mittelfristige Einstiegsgelegenheit in der Aktie.

Fazit: In den kommenden Wochen ist eine Korrektur der jüngsten Rally einzuplanen.

Suse Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)