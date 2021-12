- Genossenschaft unterstreicht den wesentlichen Impuls im Jahr 2021 mit Blick auf die Fortschritte bei der Realisierung sofortiger reibungsloser Transaktionen

- Weltweite Finanzwelt zeigt starke Unterstützung für die Umsetzung der Strategie

- Beschleunigte Transformation für die Branche im nächsten Jahr angesichts der Umstellung auf ISO 20022 und der Aktivierung der in der Entwicklung befindlichen SWIFT-Plattform

SWIFT hatte vor einem Jahr die mutige Vision präsentiert, überall auf der Welt sofortige und reibungslose Transaktionen von einem Konto zu einem anderen zu ermöglichen, und hebt heute die großen Fortschritte mit Blick auf die Realisierung dieser Vision im Jahr 2021 hervor. Verpflichtungen wie die Transformation von Geschwindigkeit und Transparenz von Kleinbetragszahlungen, die Beseitigung wichtiger Reibungspunkte durch eine vorgeschaltete Zahlungsvalidierung und die Bereitstellung von Instrumenten, um Banken die Nutzung umfangreicher Datenressourcen angesichts zahlreicher Formate zu ermöglichen, hat SWIFT eingelöst. Überdies beteiligte sich SWIFT intensiv an Experimenten zur Einbettung von CBDCs und neuen digitalen Vermögenswerten in grenzüberschreitende Zahlungsströme sowie innovativen Proof-of-Concepts, die die MI-Anbindung in Echtzeit demonstrieren.

Die in diesem Jahr von SWIFT im Markt eingeführten Innovationen sind für die strategische Agenda zur Unterstützung der Transformation der weltweiten Branche von zentraler Bedeutung. Die Einführung, die bereits begonnen hat, wird bis 2022 und darüber hinaus beschleunigt. Die Branche hat die Möglichkeit, folgende Dienste sofort einzuführen:



Schnelle, kostengünstige grenzüberschreitende Kleinbetragszahlungen. Im Juli eingeführt, führt SWIFT Go zu einer erheblichen Verbesserung des Verfahrens, mit dem Verbraucher und kleine Unternehmen grenzüberschreitende Kleinbetragszahlungen tätigen können. Damit können Banken ihren Endkunden eine schnelle, kalkulierbare und äußerst sichere Zahlungsmöglichkeit bieten, bei dem die Zeiten und Kosten der Verarbeitung von Anfang an transparent sind. Angesichts von mehr als 120 führenden internationalen Finanzinstituten, die sich bereits angeschlossen haben, gewinnt das System rasch an Zugkraft.



Reibungslose Zahlungen mit weniger Verzögerungen. Bei internationalen Zahlungen, die nicht bzw. nur verzögert durchgeführt werden können, liegt eine der Hauptursachen darin, dass die Empfängerinformationen nicht korrekt sind, und die Vorabvalidierung beseitigt dieses Problem. Banken erhalten die Möglichkeit, die Kontodaten von Zahlungsempfängern zu verifizieren, bevor eine internationale Zahlung angewiesen wird, und Tippfehler oder Zahlendreher bei der Kontonummer bereits vorher zu erkennen.



Bessere Services für Endkunden durch umfangreiche Datenressourcen. ImNovember hat SWIFT einen neuen In-Flow-Translation-Service eingeführt, der im nächsten Jahr die Migration vom MT-Standard auf ISO 20022 erleichtern wird. Die In-Flow-Translation trägt entscheidend dazu bei, den Übergang zum Rich-Data-Standard reibungslos zu gestalten. Sie ermöglicht der Branche eine reibungslose Koexistenz ihrer bestehenden Systeme, während die Finanzinstitute den neuen Standard innerhalb der branchenweit festgelegten Umstellungsphase bis November 2025 in ihrem eigenen Tempo einführen können.



Während diese Entwicklungen an die starke Dynamik anknüpfen, verzeichnet SWIFT ein weiteres Jahr zweistelliger Zuwächse im Zahlungsverkehr; im November wurden an einem einzigen Tag eine Rekordzahl von 50,3 Millionen Nachrichten über das Netzwerk ausgetauscht. Inzwischen wird dank SWIFT gpi und der Arbeit der SWIFT-Community in den letzten Jahren zur Verbesserung von Geschwindigkeit und Planbarkeit grenzüberschreitender Zahlungen die überwiegende Mehrheit dieser Zahlungsanweisungen in wenigen Sekunden ausgeführt. Annähernd die Hälfte der Zahlungen werden den Endbegünstigten dabei innerhalb von fünf Minuten, und fast zwei Drittel innerhalb von 30 Minuten gutgeschrieben, nachdem Konformitäts-Prüfungen, Währungskontrollen und andere, für alle internationalen Zahlungen geltende Faktoren, durchgeführt wurden. Die Mehrzahl der übrigen Zahlungen kommt noch am selben Tag bei den Zahlungsempfängern an.

SWIFT setzte 2021 mit Blick auf umfassendere Innovationen folgende Schwerpunkte:



CBDCs. SWIFT prüft aktiv, wie die sich in der Entwickelung befindliche Plattform mit digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr interagieren könnte, und demonstriert, dass der Schlüssel zum Erfolg in der Interoperabilität zwischen verschiedenen Zahlungssystemen liegt.



Anbindung der Marktinfrastrukturen . Grenzüberschreitende sofortige Zahlungen hängen von der Verbindung von Echtzeit-Marktinfrastrukturen und Finanzinstituten ab, damit Transaktionen auf der ganzen Welt schneller und nahtloser ausgeführt werden können. Im Oktober kündigte SWIFT ein Proof-of-Concept mit EBA Clearing und The Clearing House (TCH)an, das gezeigt hat, dass eine Synchronisierung der Abwicklung über bestehende Sofortzahlungssysteme mit der Geschwindigkeit und Agilität möglich ist, die den Zielen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich mit Blick auf CPMI entspricht.



Agile Innovation. SWIFT beschleunigt den Wandel in der Branche und führte für 2022 im Rahmen dieses Schwerpunkts zahlreiche Innovations-Sprints durch, um rasch Bereiche zu ergründen, die bei den Kunden an erster Stelle stehen. Mit seinem Innovationsteam untersucht SWIFT beispielsweise Bereiche wie KI/Maschinelles Lernen mit dem Ziel, neue Servicefunktionen zu entwickeln.



Beschleunigte Transformation: Blick auf das Jahr 2022

SWIFT verfolgt für 2022 ehrgeizige Pläne, um die Einführung seiner neuen Dienste in der gesamten Finanz-Community zu beschleunigen. Dabei bildet SWIFT Go die zugrundeliegende Infrastruktur für weltweite grenzüberschreitende Kleinbetragszahlungen. Und die nächste Generation des Dienstes zur Vorabvalidierung von Zahlungen, der in der ersten Jahreshälfte 2022 kommen wird, wird zur weiteren Steigerung der Verbreitung und Genauigkeit durch hochentwickelte prädiktive Analysen unterstützt.

Überdies wird SWIFT beginnen, eine verbesserte Plattform einzuführen, die über das Leistungsangebot der Übermittlung von Nachrichten hinausgehen wird. Die Plattform wird ein durchgängiges Transaktionsmanagement ermöglichen und die Interaktionen zwischen Finanzinstituten und anderen Teilnehmern orchestrieren, um Reibungspunkte zu minimieren, die Geschwindigkeit zu optimieren und Transparenz und Planbarkeit zu gewährleisten. Mit einer schnelleren Abwicklung, verbesserten End-to-End-Daten und wertschöpfenden Services wird die Plattform den Endkunden neue Erlebnisse bieten und ein wahrhaft sofortiges und reibungsloses Verfahren innerhalb des SWIFT-Netzwerks, das 4 Milliarden Konten in mehr als 200 Ländern verbindet, ermöglichen. Auftakt bildet das Jahr 2022, wobei der Zahlungsverkehr auf der neuen Plattform voraussichtlich ab 2023 gesteigert wird.

SWIFT hat mit Blick auf die angeführte Transformation die Unterstützung der gesamten Finanz-Community.

David Kretz, Global Head of Strategy and Payments, Global Transaction Services, Bank of America,sagte: „Im vergangenen Jahr hat SWIFT zur Vorbereitung der Transformation des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs im Jahr 2022 beigetragen. Insbesondere die Migration auf ISO 20022 wird die Datenqualität in den Nachrichten zu Zahlungen verbessern. Dies wird eine einheitlichere Verarbeitung bei den weltweiten Abrechnungen ermöglichen und für die Anwender in Unternehmen und Finanzinstituten Möglichkeiten für mehr Effizienz und Einblicke schaffen.“

Fan Yaosheng, General Manager of Clearing Department, Bank of China,führte aus: „Die 2020 angestoßene neue Strategie von SWIFT war ein wegweisender Moment für den internationalen Zahlungsverkehr und wir freuen uns über die Fortschritte, die rasch und in enger Zusammenarbeit mit der gesamten Finanzwelt erzielt wurden. Die SWIFT-Strategie verspricht vielfältige neue Möglichkeiten für die Branche und wir werden diese Vorteile sehr gerne auch unseren Kunden bieten.“

Mike Bellacosa, Global Head of Payments and Transaction Services, Bank of New York Mellon, erklärte: „Wir wissen, dass unsere Kunden bei grenzüberschreitenden Zahlungen den Schwerpunkt auf Sicherheit, das Kundenerlebnis und Kosteneffizienz legen. Die Initiativen, die SWIFT im vergangenen Jahr gestartet hat, helfen uns, unseren Kunden einen besseren Service zu bieten, und wir erwarten weitere Verbesserungen, während die Strategie weiter Gestalt annimmt.“

Pierre Fersztand, Global Head of Cash Management, Trade and Payments, BNP Paribas,sagte: „Mit der fortschreitenden Einführung von ISO 20022 bei Banken und Marktinfrastrukturen und der Weiterentwicklung der SWIFT-Plattform schafft die SWIFT-Community die Voraussetzung dafür, dass die Innovation im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr in den kommenden Jahren beschleunigt wird. Unternehmen sind wichtige Akteure auf diesem Weg und wir bei BNPP gehen auf unsere Kunden zu, um sie bei der Entwicklung ihres mehrjährigen Fahrplans zu unterstützen. Wir werden SWIFT weiterhin ermutigen, der Branche einen Raum der Zusammenarbeit zu bieten, in dem wir gemeinsam reibungslose, schnelle, gesetzeskonforme und datenreiche grenzüberschreitende Zahlungen durchführen können.“

Amit Agarwal, Co-Head of Citi Treasury and Trade Solutions Payments and Receivables,erklärte: „Citi unterstützt die Rolle von SWIFT als Innovationstreiber bei der Entwicklung eines breiter replizierbaren Verbindungsmodells für Marktinfrastrukturen und der Schaffung von Standards, um Instant-Payments-Systeme grenzüberschreitend zu öffnen. Diese Arbeit hat der Community ermöglicht, einen klareren Weg zu einem erheblich verbesserten, rund um die Uhr verfügbaren und sofortigen Endbenutzererlebnis einzuschlagen. Dieses Modell für reibungslose Zahlungen hat überdies das Potenzial, den Zugang und wirtschaftlichen Fortschritt zu verbessern und den wachsenden elektronischen Handel und die Ströme des Marktes zu unterstützen.“

Ole Matthiessen, Managing Director, Global Head of Cash Management, Deutsche Bank, meinte: „Wir freuen uns über die jüngste Einführung der Beneficiary Account Verification (BAV) Services, die unsere eigene Kundenstrategie bei der Deutschen Bank perfekt ergänzen. Wir freuen uns über die Fortsetzung unserer Partnerschaft und Zusammenarbeit mit SWIFT und der Community im BAV-Bereich. Profitieren werden schließlich sowohl unsere Firmen- als auch unsere institutionellen Kunden, da die Effizienz im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr gesteigert und gleichzeitig Betrug und Ausnahmen gesenkt werden.“

Tom Halpin, Global Head of Payments Products Management, HSBC, führte aus: „Die Größe des SWIFT-Netzwerks ist sehr wichtig für den Wandel in der Branche, der einen reibungslosen grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr ermöglicht, und unserer Community eine rasche Anpassung an die sich ändernden Kundenbedürfnisse erlaubt. Für HSBC ist SWIFT ein wichtiger und kooperativer Partner, der sich ebenfalls der Innovation verschrieben hat, die unseren Kunden bei einer schnelleren Abwicklung ihrer Geschäfte hilft.“

Umar Farooq, Global Head of Financial Institution Payments, und CEO bei Onyx von J.P. Morgan,sagte: „Wir freuen uns, dass SWIFT sich auf die Transformation der zugrunde liegenden Infrastruktur für den weltweiten Zahlungsverkehr im Einklang mit den Erwartungen der Finanzbranche nach kontinuierlicher Innovation und Digitalisierung konzentriert.“

Philip Panaino, Global Head of Cash Management, Standard Chartered, meinte: „Seit der Ankündigung der neuen Strategie haben wir mit SWIFT an einer gemeinsamen Gestaltung der Vision für die Zukunft des Zahlungsverkehrs in unserer Branche zusammenarbeitet. Die in diesem Jahr durchgeführten Innovationssprints waren von entscheidender Bedeutung und sehr gerne werden wir weiterhin mit SWIFT zusammenarbeiten, um in den Bereichen, die für unsere Kunden am wichtigsten sind, innovativ zu sein.“

Paul Camp, Head of Global Treasury Management, Wells Fargo,sagte: „Wir haben uns gefreut, dass in diesem Jahr mehrere neue Dienste und Verbesserungen von SWIFT realisiert wurden. Wir schätzen den offenen Dialog mit SWIFT und das Anliegen der Organisation, die Prioritäten des weltweiten Transaction Bankings von Wells Fargo zu verstehen.“

Über SWIFT

SWIFT ist eine weltweite Genossenschaft im Besitz ihrer Mitglieder und der weltweit führende Anbieter für die sichere Übermittlung von Finanzinformationen. Wir stellen unseren Nutzern eine Nachrichtenplattform sowie Standards für die Kommunikation zur Verfügung und bieten Produkte und Services, die Zugang und Integration, Identifizierung, Analyse und die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften erleichtern.

Mit unserer Nachrichtenplattform und unseren Produkten und Dienstleistungen verknüpfen wir mehr als 11.000 Bank- und Finanzorganisationen, Marktinfrastrukturen und Firmenkunden in mehr als 200 Ländern und Regionen. SWIFT verwaltet keine Vermögen und Konten im Namen seiner Kunden, sondern wir gewährleisten unserer globalen Nutzer-Gemeinschaft eine sichere Kommunikation untereinander und den verlässlichen Austausch standardisierter Finanzinformationen. So ermöglichen wir globale wie lokale Finanzströme sowie Handel und Gewerbe auf der ganzen Welt.

Mit einer konsequenten Strategie operativer Exzellenz unterstützen wir als vertrauenswürdiger Anbieter unsere Nutzer bei der Abwehr von Cyber-Bedrohungen und suchen stets neue Wege, um die Kosten unserer Mitglieder zu senken, ihre Risiken zu minimieren und ineffiziente Abläufe zu beseitigen. Unsere Produkte und Services unterstützen unsere Community in den Bereichen Zugang und Integration, Business Intelligence, Referenzdaten und Compliance mit Blick auf Finanzkriminalität. Überdies verbindet SWIFT die Finanzwelt auf globaler, regionaler und lokaler Ebene, um Marktpraktiken zu gestalten, Standards zu definieren sowie gemeinsame Themen und Belange zu erörtern.

Die internationale Leitung und Aufsicht von SWIFT mit Hauptsitz in Belgien stärkt den neutralen, globalen Charakter seiner Genossenschaftsstruktur. SWIFT ist mit einem weltweiten Niederlassungsnetz aktiv in allen wichtigen Finanzzentren präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

