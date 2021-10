SWIFT Go gewinnt an Dynamik: Mehr als 100 Banken melden sich für den Dienst an, der den Zahlungsverkehr für KMU und Verbraucher ermöglicht

- Auch die China Minsheng Bank, die Deutsche Bank und JPMorgan Chase haben jüngst SWIFT Go aktiviert, um Kleinunternehmen und Verbraucher grenzüberschreitend mit schnellen, sicheren und vorhersehbaren Zahlungen zu unterstützen

- Die rasche Akzeptanz von SWIFT Go seit dem Start im Juli unterstreicht die SWIFT-Strategie für sofortige, reibungslose grenzüberschreitende Transaktionen

SWIFT gibt heute bekannt, dass sich weltweit 100 Banken für SWIFT Go angemeldet haben, seit das Programm im Juli eingeführt wurde. Dies unterstreicht die starke Nachfrage nach dem Dienst, der es kleinen Unternehmen und Verbrauchern ermöglicht, grenzüberschreitende Kleinbetragszahlungen schnell, vorhersehbar, hochsicher und zu wettbewerbsfähigen Preisen von ihren Bankkonten aus zu versenden. Zehn Banken arbeiten bereits aktiv mit SWIFT Go, darunter die Deutsche Bank, JPMorgan Chase und die China Minsheng Bank, was 41 Millionen grenzüberschreitenden Kleinbetragszahlungen pro Jahr entspricht.

SWIFT Go ist ein wichtiger Baustein in der Strategie der Genossenschaft, über ihr Netzwerk von mehr als 11.000 Institutionen und 4 Milliarden Konten in 200 Ländern sofortige und reibungslose Transaktionen zu ermöglichen. Hinzu kommt das Potenzial, die finanzielle Eingliederung zu verbessern, indem KMU in Schwellenländern und Personen unterstützt werden, die Überweisungen ins Ausland tätigen.

Der Dienst nutzt die Hochgeschwindigkeitskanäle von SWIFT gpi, die die Geschwindigkeit und Vorhersagbarkeit von grenzüberschreitenden Großbetragszahlungen grundlegend verändert haben, damit Banken ihre Kunden in den wachstumsstarken Segmenten der Kleinunternehmen und Verbraucher besser bedienen können. Zahlungen über SWIFT Go sind schnell – die schnellsten werden innerhalb von Sekunden abgewickelt – sicher und kalkulierbar, und die Gebühren sind von Anfang transparent.

Stephen Gilderdale, Chief Product Officer, SWIFT, sagte: „SWIFT Go wurde von den Instituten und ihren Kunden seit seiner Einführung mit Begeisterung aufgenommen, da es die Art und Weise verändert, wie KMU und Verbraucher grenzüberschreitende Zahlungen über das Bankensystem abwickeln. Bei Integration in die Kundenkanäle der Banken bietet SWIFT GO eine erstklassige Benutzererfahrung, die schnell, vorhersehbar und preisgünstig ist. Es existiert eine deutliche Nachfrage nach den Vorteilen, die der Dienst bietet, und wir freuen uns darauf, mit unserer Community zusammenzuarbeiten, um SWIFT Go noch weiter auszubauen, während wir unsere Strategie fortführen.“

Dr. Xu Jie, Deputy General Manager des Transaction Banking Department, China Minsheng Bank und Vice-Chairman des China International Chamber of Commerce Banking Committee, erklärte: „Unserer Analyse zufolge sind die Kosten für Überweisungen in die USA über den SWIFT Go-Kanal um mehr als 30 % niedriger als über herkömmliche Kanäle. Die Minsheng Bank ist bereit, SWIFT Go in allen Kanälen einzuführen, was unseren KMU- und Privatkunden eine große Hilfe sein wird. Wir ermutigen weitere vergleichbare Banken, sich SWIFT Go anzuschließen, um dieses Netzwerk für künftige grenzüberschreitende Zahlungen zu erweitern und auszubauen.“

Marc Recker, Global Head of Product, Institutional Cash Management, Deutsche Bank, ergänzte: „Wir bei der Deutschen Bank wissen sehr wohl, dass KMU und Verbraucher bei internationalen Zahlungen Wert auf Transparenz, Schnelligkeit und Sicherheit legen. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, SWIFT Go in Betrieb zu nehmen und unseren Kunden einen maßgeschneiderten Service anzubieten, der die Abwicklung von grenzüberschreitenden Transaktionen mit geringem Wert radikal verbessern wird.“

Shirish Wadivkar, Global Head of Payments, Standard Chartered, erklärte: „Wir freuen uns, Teil von SWIFT Go zu sein, das unsere Strategie unterstützt, bessere und differenzierte Zahlungserfahrungen zu bieten. Unsere KMU- und Kleinkunden werden einen Service zu schätzen wissen, der nahtlose, schnelle und vorhersehbare internationale Zahlungen von geringem Wert ermöglicht.“

George Doolittle, MD and Head of Global Payment Services, Wells Fargo, sagte: „SWIFT Go nutzt die Stärken von SWIFT gpi mit einem strengeren multilateralen Service-Level und einer zentralen Reporting-Engine. Dadurch wird das End-to-End-Kundenerlebnis erheblich verbessert, Reibungsverluste werden reduziert, und die Banken können den Bedarf von Privat- und Kleinunternehmen an grenzüberschreitenden Zahlungen mit geringem Wert effektiver bedienen. Als führendes Finanzdienstleistungsunternehmen und größter Originator des US-ACH-Systems hat Wells Fargo diese Initiative von Anfang an unterstützt.“

Hinweise an die Redaktion: Die aktuelle Liste aller teilnehmenden Einrichtungen finden Sie nachstehend und auch unter www.swift.com/go.