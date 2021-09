SWISS LIFE - Aktie steht unter Druck

Swiss Life Holding AG - WKN: 778237 - ISIN: CH0014852781 - Kurs: 467,900 Fr (SIX)

Die Aktien von Swiss Life Holding konnten Anfang August über eine markante Widerstandslinie ansteigen. Anschließend erreichte der Titel ein Jahreshoch bei 494,70 CHF . Somit reichte die Kraft der Bullen nicht für einen Vorstoß bis an die runde 500,00 CHF-Marke. Bei rund 510,00 CHF lag zudem noch im Wochenchart ein markantes Gap offen. Nach diesem Hoch schwenkte der Wert in eine volatile Korrekturbewegung ein. Dabei wurden größere Abwärtsstrecken an einem einzelnen Tag absolviert. Gestern verlor der Titel rund 10,00 CHF und schloss bei 465,40 CHF. Das bisherige Verlaufstief erreichte die Aktie jedoch vor ein paar Wochen bei 457,40 CHF .

Charttechnischer Ausblick:

In den nächsten Tagen dürfte die 200-Tage-Linie ein geeignetes Ziel darstellen, um eine bullische Umkehr einzuleiten. Bei rund 450,00 CHF besitzen die Aktien von Swiss Life Holding eine massive Unterstützungszone. Solange die 450,00 CHF-Marke nicht nachhaltig unterschritten wird, dürften die Käufer bei diesem Wert im Vorteil sein. Ein temporärer Rückfall unter den EMA 200 bei 451,82 CHF sollte man jedoch einkalkulieren. Nach einer Umkehrkerze könnte der Titel wieder Fahrt in Richtung 500,00 CHF aufnehmen.

Fazit: Sollten die Aktien von Swiss Life Holding in den kommenden Tagen unter 444,00 CHF schließen, würde ein Verkaufssignal mit Ziel 420,00 CHF entstehen. Die 400,00 CHF-Marke würde unter 420,00 CHF die nächste massive Unterstützung darstellen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bernd Senkowski, Technischer Analyst)