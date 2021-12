Swiss Re verkauft Lebensversicherer an Swiss Life

Zürich (Reuters) - Der Rückversicherer Swiss Re verkauft seine Lebensversicherungstochter Elips Life an Swiss Life.

Mit einem Abschluss der Transaktion werde im ersten Halbjahr 2022 gerechnet, wie beide Unternehmen am Freitag mitteilten. Der Kaufpreis werde nicht offengelegt. Elips Life mit Sitz in Liechtenstein und weiteren Standorten in Europa sei eine Versicherungsgesellschaft für institutionelle Kunden wie Pensionskassen und Unternehmen. Elips Life sei auf Produkte spezialisiert, die die finanziellen Folgen von Tod und Invalidität abdeckten. Swiss Re und Swiss Life hätten zudem eine langfristige Zusammenarbeit in dem Geschäft vereinbart. Swiss Re werde den Bestand rückversichern und sich am Neugeschäft beteiligen.