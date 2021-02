Swiss Re zahlt trotz Verlust eine konstante Dividende an die Aktionäre

Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re (ISIN: CH0126881561) wird eine konstante Dividende von 5,90 Franken (ca. 5,45 Euro) an seine Aktionäre ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Beim derzeitigen Börsenkurs von 82,50 Franken (ca. 76,18 Euro) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 7,15 Prozent. Die Generalversammlung findet am 16. April 2021 statt.

Swiss Re erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Fehlbetrag von 878 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 727 Mio. US-Dollar im Jahr 2019. Dies lag an Schäden und Rückstellungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie und Katastrophenschäden im letzten Jahr. Analysten erwarteten ein Minus von knapp einer halben Milliarde US-Dollar. Die Nettoprämien stiegen von 38,59 Mrd. US-Dollar auf 40,77 Mrd. US-Dollar.

Swiss Re zeigt sich zuversichtlich, da „die COVID-19-Schäden größtenteils hinter uns liegen“, wie weiter mitgeteilt wurde.

Redaktion MyDividends.de