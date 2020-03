Symrise hebt die Dividende das zehnte Jahr in Folge an

Der Duft- und Geschmacksstoff-Spezialist Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999) wird seinen Aktionären für 2019 eine Dividende in Höhe von 0,95 Euro je Aktie ausbezahlen. Dies entspricht einer Anhebung um 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,90 Euro). Es ist die insgesamt zehnte Dividendenanhebung in Folge. Beim aktuellen Börsenkurs von 88,72 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von 1,07 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 6. Mai 2020 in Holzminden statt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr steigerte Symrise den Umsatz unter Berücksichtigung von Portfolio- und Wechselkurseffekten um 8 Prozent auf 3,41 Mrd. Euro, wie am Dienstag berichtet wurde. Organisch wuchs der Umsatz um 5,7 Prozent. Symrise steigerte das um Einmaleffekte im Zusammenhang mit der ADF/IDF Akquisition normalisierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 12,2 Prozent auf 707,2 Mio. Euro.

Der normalisierte Jahresüberschuss stieg um 10,2 Prozent auf 303,5 Mio. Euro (2018: 275,3 Mio. Euro). Das normalisierte Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 2,12 Euro auf 2,25 Euro. Symrise will im laufenden Geschäftsjahr stärker als der Markt wachsen. Schätzungen zufolge soll dieser weltweit um 4 Prozent zulegen.

Symrise gehört zu den weltweit größten Firmen für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.

Redaktion MyDividends.de