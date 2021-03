SYMRISE - Phönix aus der Asche

Symrise AG - WKN: SYM999 - ISIN: DE000SYM9999 - Kurs: 101,400 € (XETRA)

Nach der massiven Rally, die die Symrise-Aktie bis Anfang Oktober auf ein neues Allzeithoch bei 121,05 EUR befördert hatte, kam es im Anschluss zu einem herben Abverkauf, der erst am früheren Rekordhoch bei 99,97 EUR Ende November eine Pause einlegte. Allerdings wurden auch die darauffolgenden Bodenbildungsversuche im Dezember und Februar von den Bären überrannt und die Aktie an den Support bei 96,30 EUR gedrückt.

Kurzfristige Trendwende - mittelfristige Rally?

Dort bildete sich allerdings ein bullischer Doppelboden aus, der in der letzten Woche mit einer steilen Kaufwelle über 99,97 und 100,45 EUR aktiviert wurde. Gleichzeitig wurde auch die mittelfristige Abwärtstrendlinie durchbrochen und die Hürde bei 102,50 EUR angekratzt.

Den neuen Schwung sollten die Käufer jetzt nutzen und die kurzfristige Trendwende mit einem Ausbruch über 102,50 EUR in Richtung des markanten Widerstands bei 105,00 EUR fortsetzen. Darüber kann dieser Sprint direkt bis 107,25 EUR führen. Damit wäre auch ein Pullback an eine gebrochene, kurzfristige Aufwärtstrendlinie vollzogen, an der der Wert in eine Korrekturphase eintauchen könnte. Ein späterer Ausbruch über 107,25 EUR würde bereits für einen Anstieg bis 112,35 EUR sorgen können.

Unter 98,00 EUR folgt zweite Bodenbildungsphase

Aktuell wäre erst ein Unterschreiten der 98,00 EUR-Marke ein Zeichen für das vorläufige Ende des Aufwärtsimpulses. Dann könnte nach einer weiteren Bodenbildung bei 95,88 bis 96,30 EUR ein weiterer Anstieg starten. Darunter käme es dagegen zu einem Einbruch bis 93,16 EUR.

Symrise Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser mittelfristiges Depot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)