Symrise profitiert zum Jahresstart von Übernahme - Jahresziel bestätigt

HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Die Übernahme des US-Spezialisten für Tierfutterzusätze ADF/IDF hat das Wachstum des Herstellers von Duftstoffen und Aromen Symrise zum Jahresstart angetrieben. Der Umsatz stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 Prozent auf 917,1 Millionen Euro, wie der MDax -Konzern am Dienstag in Holzminden mitteilte. Analysten hatten sich im Durchschnitt allerdings etwas mehr erhofft. Aus eigener Kraft - also Übernahmen sowie Wechselkurseffekte ausgeklammert - hätte das Plus bei 2,3 Prozent betragen. Dabei profitierten die Niedersachsen auch von der Nachfrage nach Düften und Zusätzen für Getränke.

Über die Gewinnentwicklung wird das Unternehmen erst wieder bei der Vorlage der Halbjahreszahlen berichten. Für das Gesamtjahr bleibt Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram indes optimistisch. Trotz der Unsicherheiten durch die Coronavirus-Pandemie soll das Wachstum des relevanten Marktes übertroffen werden. Dabei dürfte es allerdings vorübergehend zu einem veränderten Kaufverhalten der Kunden kommen, hieß es. Stärker gefragt seien aktuell etwa Körperpflege- und Hygieneprodukte./mis/stk