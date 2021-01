SYMRISE - Rückschlag für die Bullen

Symrise AG - WKN: SYM999 - ISIN: DE000SYM9999 - Kurs: 106,300 € (XETRA)

Wer wissen will, wie man an einem Tag die Kursgewinne von mehreren Wochen pulverisiert, muss einen Blick auf die Symrise-Aktie werfen. Diese gibt heute über 2 % nach und notiert damit auf Schlag wieder auf einem Preisniveau, welches wir zuletzt Mitte Dezember gesehen haben. Ungünstiger Weise fällt man damit auch relativ deutlich unter den alten Widerstandsbereich bei 107,25 EUR zurück. An diesem biss man sich im November und Dezember lange die Zähne aus, bevor der Ausbruch nach oben gelang und damit eigentlich eine Bodenbildung vollendet werden konnte. Aus dieser heraus hätte man nun einen neuen Aufwärtstrend mit Zielen bei 120-122 EUR starten können. Von diesem Preisniveau aus ging die Aktie im September/Oktober in eine größere Korrektur über.

Aus der Traum?

Mit den heutigen Kursverlusten wird die anvisierte Rally infrage gestellt. Die heutige Korrektur ist Stand jetzt zu dynamisch, um sie zu ignorieren. Damit steigt das Risiko für weiter nachgebende Notierungen spürbar an. Letztlich aber reicht der aktuelle Verlust noch nicht aus, um ins Bärenlager zu wechseln. Vielmehr scheint der mögliche Aufwärtstrend nach dem Motto „fünf Schritte vor, vier zurück“ zu verlaufen. Das ist zwar aus Anlegersicht nicht perfekt, aber auch nicht ungewöhnlich. Wichtig wäre es jetzt, eine Topbildung oder aber Notierungen unterhalb von 102 EUR zu vermeiden. Zuletzt erwies sich der Preisbereich ab ca. 105 EUR als Kaufzone.

Symrise AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)