SYNLAB - SDAX-Kandidat in der Erstvorstellung

SYNLAB AG INH O.N. - WKN: A2TSL7 - ISIN: DE000A2TSL71 - Kurs: 19,990 € (XETRA)

Synlab ist einer der größten europäischen Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen. Ende April wagte der Konzern den Gang an die Börse, allerdings war die Nachfrage eher verhalten. Der IPO-Angebotspreis belief sich auf 18 EUR und fiel damit am unteren Ende der bis hinauf auf 23 EUR reichenden ursprünglichen Spanne aus. Auch wurden anstatt 27,5 Mio. nur 22,2 Mio. Aktien ausgegeben. Nach einem ersten Spike in Richtung 21,56 EUR bog die Aktie in den Folgemonaten in eine Konsolidierung ein. Noch dauert die Bodenbildungsphase an.

Die Aktionärsstruktur sieht wie folgt aus:

Großaktionär Cinven bleibt auch nach dem IPO mit knapp 50 % beteiligt. Dahinter folgt die Novo Nordisk Foundation mit rund 19,6 % der Anteile. Auch Katar ist mit knapp 5 % investiert.

Fundamental ist Synlab einer der Coronakrisenprofiteure. Viele der Coronatests dürften in den Laboren des Aus der Fusion von Labco und Synlab im Jahr 2015 hervorgegangenen Konzerns ausgewertet werden. Experten schätzen den Boost durch den Coronaeffekt auf das laufende Geschäft auf rund 20 %. Daher wird im Jahr 2021 auch von einem deutlichen Anstieg von Umsatz und Gewinn auf 3,34 Mrd. EUR bzw. 2,00 EUR je Aktie gerechnet. 2022 dürfte der Sondereffekt aber nachlassen, womit mit Rückgängen bei den Erlösen in Richtung 2,9 Mrd. EUR und beim Ergebnis je Aktie auf 1,24 EUR kalkuliert werden muss. Das KGV steigt damit wieder von 10 auf 16. Perspektivisch liegt der Konsens für die Jahre 2023 und 2024 bei eher stagnierenden Ergebnissen rund um die Marke von 1,30 EUR je Aktie.

Interessant: Neben der Bekanntgabe der zehn neuen DAX-Mitglieder wird die Deutsche Börse heute Abend auch über Veränderungen im MDAX und SDAX entscheiden. Synlab wird als einer der SDAX-Aufstiegskandidaten gehandelt. Eine solche Indexzugehörigkeit könnte für erhöhtes Interesse unter Investoren sorgen.

Aus charttechnischer Sicht kämpft der Wert mit dem Widerstand bei 19,99 EUR. Ein Ausbruch darüber würde Potenzial in Richtung des Hochs kurz nach dem IPO bei 21,56 EUR ermöglichen. Mit Absicherungen im Bereich von 18,80 EUR würden Anleger unterstützende Elemente wie die beiden EMAs 50 und 200, das jüngste Verlaufstief und eine Aufwärtstrendvariante berücksichtigen.

Fazit: Fundamental besitzt Synlab eine sehr gute Marktstellung. Das Ausnahmejahr 2021 wird so schnell aber nicht wiederholbar sein. Kurzfristig könnte eine SDAX-Aufnahme Rückenwind verleihen, sollte die Marke von 20,00 EUR nachhaltig überwunden werden.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 2,62 3,34 2,91 Ergebnis je Aktie in EUR 1,16 2,00 1,24 KGV 17 10 16 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,36 0,31 Dividendenrendite 0,00 % 1,80 % 1,55 % *e = erwartet

Synlab-Aktie

