Synnex kündigt vierteljährliche Dividende an

Die Synnex Corporation (ISIN: US87162W1009, NYSE: SNX) zahlt eine Quartalsdividende von 0,20 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 29. Oktober 2021 (Record date: 15. Oktober 2021). Im Januar 2021 wurde die Dividendenzahlung wieder aufgenommen (0,20 US-Dollar), nachdem Synnex die Zahlung einer Dividende im März 2020 aufgrund der COVID-19 Pandemie aussetzte. Zuvor wurde letztmals im Januar 2020 eine Dividende bezahlt (0,40 US-Dollar).

Insgesamt schüttet der IT-Konzern aus Fremont, Kalifornien, auf das Jahr gerechnet aufgrund der aktuellen Zahlungsweise 0,80 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 105,62 US-Dollar (Stand: 28. September 2021) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 0,75 Prozent.

Synnex ist 1980 von Robert T. Huang gegründet worden. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 wurde ein Umsatz von 5,21 Mrd. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 5,31 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Dienstag mitgeteilt wurde. Der Gewinn betrug 94,71 Mio. US-Dollar nach 134,46 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 29,68 Prozent im Plus und weist eine aktuelle Marktkapitalisierung von 10,87 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 28. September 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de