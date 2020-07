SYNOPSYS - Es dürften sich bessere Gelegenheiten bieten

Synopsys Inc. - WKN: 883703 - ISIN: US8716071076 - Kurs: 198,800 $ (NASDAQ)

Angesichts vieler fahnenstangenähnlicher Charts im Tech-Bereich ist es derzeit nicht einfach, zu timen, wann es zu kleineren bzw. größeren Rücksetzern kommen könnte. Selbst gute Anzeichen einer Umkehr werden oftmals noch einmal mit neuen Allzeithochs gekontert, das hat der Nasdaq 100 beispielsweise in dieser Woche eindrucksvoll gezeigt. Dennoch sollte man in meinen Augen den fahrenden Zügen nicht blind hinterspringen, auch auf die Gefahr hin, etwas zu verpassen. Bei Synopsys könnten sich beispielsweise in der kommenden Woche kleinere Verkaufssignale ergeben, die Rally bei dem Titel ist weit fortgeschritten.

Seit Juni ist ein kurzfristiger Aufwärtstrend erkennbar, der zusammen mit dem Zwischentief bei 197,48 USD eine Kreuzunterstützung bildet. Taucht die Aktie demnächst darunter, könnte dies ein Hinweis sein, dass einige zittrige Hände im Markt herausgespült werden. Gerade die letzten ausgebildeten Hochs überzeugen von der Struktur her nicht wirklich. Im Idealfall gibt es folglich einen kurzen Auswasch in Richtung des EMA50 und der Zwischentiefs um 180,10 USD. Dort könnte man es mit Abstauberlimits auf der Long-Seite noch einmal probieren. Aktuell ist das Chance-Risiko-Verhältnis denkbar schlecht, der Trend ist kurzfristig sehr ausgereizt.

Auch wenn im Tech-Bereich derzeit kaum jemand etwas auf Bewertungen gibt, noch ein paar Anmerkungen zu den Kennzahlen von Synopsys: Im kommenden Jahr erwarten Analysten ein Gewinnwachstum von gut 23 %, das KGV liegt bei 43. Damit ergibt sich ein PEG von 1,8, was im aktuellen Umfeld sogar noch als human eingestuft werden kann. Das KUV liegt bei 8,2 für 2020 und 7,6 für 2021.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 3,36 3,63 3,93 Ergebnis je Aktie in USD 3,45 3,73 4,61 Gewinnwachstum 8,12 % 23,59 % KGV 58 53 43 KUV 8,9 8,2 7,6 PEG 6,6 1,8 *e = erwartet

