SYNOPSYS (Update) - Es läuft für die Bullen

Synopsys Inc. - WKN: 883703 - ISIN: US8716071076 - Kurs: 237,460 $ (NASDAQ)

Erst in der vergangenen Woche analysierte ich die Aktie des Marktführeres für EDA-Lösungen, also Software für den Entwurf von Elektronik, Synopsys. Eine Umkehrkerze an exponierter Stelle bewegte mich dazu, vom ursprünglich favorisierten bärischen Szenario abzurücken. Diese Entscheidung war zunächst richtig, der Wert legt heute deutlich zu.

Die gestern nach Börsenschluss gemeldeten Quartalszahlen kommen am Markt gut an. Mit einem Quartalsgewinn von 1,58 USD und einem Umsatz von 1,025 Mrd. USD toppten die Verantwortlichen, wenn auch nur leicht, die Markterwartungen. Diese lagen bei Erlösen von 1,020 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie von 1,57 USD. Auch der Ausblick kann sich sehen lassen. Im vierten Quartal plant Synopsys Gewinn auf 1,47 USD je Aktie zu steigern, während Analysten nur mit 1,43 USD je Aktie gerechnet hatten. Die Umsatzprognose blieb mit 950 Mio. USD aber leicht unter der Marktschätzung von 968,9 Mio. USD. Schafft Synopsys tatsächlich einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie, würde dies einem Plus von rund 45 % gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen.

Aus charttechnischer Sicht erreicht der Wert heute das erste Ziel bei 233,79 USD und schließt das dortige Gap. Die Tageskerze sieht aber zumindest bislang sehr dynamisch aus, was weitere Kursgewinne ermöglicht. Das zweite Ziel liegt bei 246,69 USD. Trader sollten nun aber vorrangig die Risikominimierung im Blick haben. Mit einem Stopp unter dem heutigen Tagestief bei 222,00 USD sollte bei bestehenden Trades so gut wie nichts mehr anbrennen. Auch für Neueinsteiger wäre ein solches Stoppniveau noch umsetzbar.

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren!

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 3,36 3,68 3,97 Ergebnis je Aktie in USD 3,45 4,17 4,73 Gewinnwachstum 20,87 % 13,43 % KGV 69 57 50 KUV 10,6 9,7 9,0 PEG 2,7 3,7 *e = erwartet

Synopsys-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)