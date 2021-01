Syrien meldet israelische Luftangriffe auf irantreue Milizen

Kairo/Amman (Reuters) - Israelische Militärjets haben nach syrischen Angaben im Osten des Bürgerkriegslandes Stellungen von Milizen bombardiert, die vom Iran unterstützt werden.

In westlichen Geheimdienstkreisen war am Mittwoch von einem der größten israelischen Einsätze in Syrien seit mehreren Monaten die Rede. Die Luftangriffe hätten ein großes Gebiet abgedeckt. Der Fokus habe auf Al-Bukamal an der Grenze zum Irak gelegen. Durch den Ort verläuft die wichtigste Landverbindung für iranische Waffenlieferungen nach Syrien.

Angaben zu Schäden oder Opfer lagen nicht vor, ebenso gab es von israelischer Seite zunächst keine Stellungnahme. Irans Stellvertreter-Milizen werden von der libanesischen Hisbollah geführt. Sie kontrollieren mittlerweile weite Landesteile im Osten, Süden und Nordwesten Syriens, sowie mehrere Vororte von Damaskus und den Grenzbereich zwischen Syrien und dem Libanon. Israel sieht sich dadurch bedroht.