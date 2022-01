Sysdig Bericht zu Sicherheit und Nutzung stellt fest: Mehr als 75 % der zirkulierenden Container weisen schwere Unsicherheiten auf

Die Annahme von Clouds nimmt Fahrt auf, doch erhöht das unzureichende Befolgen der besten Praxis für Sicherheit und Operativität das Risiko und verschwendet Geldmittel.

Sysdig, Inc., Marktführer für Container- und Cloud-Sicherheit, gab heute Ergebnisse aus seinem Sysdig Sicherheits- und Nutzungsbericht in Cloud-nativen Umgebungen 2022 (2022 Cloud-Native Security and Usage Report) bekannt. Der Bericht deckt auf, dass die rasche Erweiterung von Teams auf Kosten der besten Praxis für Container-Sicherheit und Nutzung geht, was Angriffspunkte für Hacker bietet. Zudem mangelt es an operativen Kontrollen, was möglicherweise mit der Verschwendung bedeutender Geldmittel für eine mangelhafte Planung von Kapazitäten einhergeht. All dies weist darauf hin, dass die Annahme der Cloud und von Containern unter der Führung unreifer „Experten“ erfolgt, doch kann ein rasches Fortschreiten mit einem unerfahrenen Team Risiken und Kosten steigern.

Der fünfte Jahresbericht zeigt, wie globale Sysdig Kunden aller Größen und Branchen Cloud- und Containerumgebungen nutzen und sichern. Diese Echtzeitdaten aus der tatsächlichen Praxis liefern Erkenntnisse zur Verwendung von Milliarden Container-Anwendungen, die jährlich betrieben werden, einschließlich Nutzertrends, Sicherheit, Compliance, Laufzeit und Cloud-Praktiken.

Lesen Sie hier die Highlights aus dem Blog zum Sysdig 2022 Cloud-Native Security And Usage Report.

Highlights des Berichts

75 % der Container weisen „hoch“ oder auf einer „kritischen Stufe“ patchfähige Unsicherheiten auf. Unternehmen nehmen bewusst Risiken auf sich, nur um rasch vorwärts zu kommen; jedoch enthalten 85 % der Abbildungen aus der Produktion mindestens eine patchfähige Unsicherheit. Weiterhin enthalten 75 % der Abbildungen patchfähige Unsicherheiten eines „hohen“ oder „kritischen“ Schweregrads. Dies impliziert eine recht signifikante Risikoannahme, was für Betriebsmodelle mit hoher Agilität nicht ungewöhnlich ist, jedoch sehr gefährlich sein kann.

Beinahe drei von vier Konten enthalten exponierte S3-Buckets 73 Prozent der Cloud-Konten enthalten exponierte S3-Buckets, 36 % aller bestehenden S3-Buckets sind für den öffentlichen Zugriff freigegeben. Die mit einem offenen Bucket verbundene Risikohöhe variiert gemäß der Sensibilität der dort gespeicherten Daten. Jedoch ist es selten notwendig, Buckets für öffentliche Zugriffe offen zu lassen. Diese Verknüpfung sollten Cloud-Teams normalerweise vermeiden.

27 % der Nutzer verfügen über einen nicht notwendigen, meist nicht MFA-aktivierten Stammzugriff Die besten Praktiken zur Cloud-Sicherheit und das CIS-Benchmark für AWS weisen darauf hin, dass Unternehmen Stammnutzer möglichst nicht für administrative und Tagesaufgaben nutzen sollten, doch gehen 27 % der Unternehmen weiterhin so vor. 48 % der Kunden verfügen für diese weitreichend berechtigten Konten nicht über eine mehrstufige Authentifizierung (MFA), sodass Hacker das Unternehmen einfacher unter Druck setzen können, wenn Kundenzugangsdaten weitergegeben oder gestohlen werden.