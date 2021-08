Tag Immobilien: Osteuropa-Geschäft boomt

Mit der Errichtung von 11.900 Wohnungen in Polen, wovon 8.200 ausschließlich zur Vermietung errichtet werden, könnte dem Konzern frisches Geld in die Kassen spülen und die Position in Polen entsprechend festigen. Der erfolgreiche Geschäftsverlauf im zweiten Quartal spiegelt sich auch im Kursverlauf der Aktie wider, seit Jahresanfang konnte der Wert um 13,2 Prozent auf rund 29,00 Euro zulegen. Ein Ende der Rallye scheint so schnell nicht in Sicht zu kommen, bietet auf der anderen Seite sogar noch attraktive Einstiegs-Chancen für mittelfristig orientierte Anleger.

Rallyefortsetzung wahrscheinlich

Obwohl in diesem Jahr bereits ein großer Zugewinn in der Aktie von TAG Immobilien vorliegt, liegen mittelfristige Ziele für das Wertpapier noch ein deutliches Stück weit höher. Kurzfristige Zielmarken können um 32,00 Euro ausgerufen werden, endgültiges Ziel für mittelfristig orientierte Anleger ist um 36,91 Euro zu finden. Da die Volatilität allerdings sehr hoch ist, sollte eine adäquate Verlustbegrenzung noch ein deutliches Stück weit weg vom aktuellen Niveau angesetzt werden. Rücksetzer unter den 50-Tage-Durchschnitt würden die Annahme einer Konsolidierung in den Bereich des EMA 200 bei 26,26 Euro bekräftigen. Darunter würde die Aktie sogar Gefahr laufen auf die aktuellen Jahrestiefs zurückzufallen.

TAG Immobilien (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 29,08 // 29,20 // 29,37 // 29,75 // 30,11 // 30,56 Euro Unterstützungen: 28,55 // 28,16 // 27,82 // 27,40 // 27,03 // 26,66 Euro

Fazit

Durch ein Direktinvestment mit Zielen bei 32,00 und mittelfristig 36,91 Euro beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA753D können Anleger überproportional von der Wertentwicklung der TAG Immobilien-Aktien profitieren. Bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee winkt eine Renditechance von 175 Prozent, entsprechend dürfte sich der Schein im Wert auf ein Niveau von 1,24 Euro entwickeln. Als Verlustbegrenzung sollte der Bereich von nicht höher als 26,00 Euro gemessen am Basiswert gewählt werden. Dies entspräche einem potenziellen Ausstiegskurs von 0,15 Euro im vorgestellten Schein. Als Anlagehorizont sollten sich Investoren reichlich Zeit nehmen, ein Jahr könnte für die Umsetzung der Handelsidee sogar etwas zu wenig sein.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA753D Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,44 - 0,45 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 24,7177 Euro Basiswert: Tag Immobilien AG KO-Schwelle: 24,7177 Euro akt. Kurs Basiswert: 28,89 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,24 Euro Hebel: 6,4 Kurschance: + 175 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.