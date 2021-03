TAG Immobilien steigert die Dividende

Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504) will für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 0,88 Euro ausschütten. Dies ist eine Anhebung um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,82 Euro). Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 24,60 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,58 Prozent.

Die Hauptversammlung der im MDAX gelisteten Firma findet am 11. Mai 2021 statt. TAG Immobilien avisiert den Aktionären eine steigende Dividende. So wird für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 0,92 Euro erwartet.

Der FFO stieg im Geschäftsjahr 2020 um über 7 Prozent auf 172,6 Mio. Euro bzw. 1,18 Euro je Aktie. Das jährliche like-for-like Mietwachstum der TAG lag mit 1,4 Prozent bzw. 1,5 Prozent (inklusive der Effekte aus dem Leerstandsabbau) unter den Werten des Vorjahres von 1,9 Prozent bzw. 2,4 Prozent. Wesentliche Gründe hierfür waren der freiwillige Verzicht auf laufende Mieterhöhungen in den Monaten März bis Juni 2020 sowie eine geringere Mieterfluktuation, wie der Konzern am Mittwoch berichtete. Der Net Asset Value in Form der EPRA Net Tangible Assets (NTA je Aktie) lag bei 21,95 Euro (ca. 9 Prozent über Vorjahr).

Für das Geschäftsjahr 2021 wird unverändert ein FFO von 178 Mio. Euro bis 182 Mio. Euro erwartet. Die Hauptgeschäftsfelder der TAG Immobilien AG liegen auf der Akquisition, der Entwicklung und der Bewirtschaftung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands sowie seit dem Geschäftsjahr 2020 in Polen. Hauptstandorte sind die Großräume Hamburg und Berlin, die Regionen Salzgitter und Thüringen/Sachsen sowie Nordrhein-Westfalen.

Redaktion MyDividends.de