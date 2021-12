Tagesausblick für 03.12.: DAX – Lage bleibt labil. CO2-Preis auf Rekordniveau!

Nach der gestrigen Erholung erfolgte heute wieder eine gewisse Ernüchterung. Dabei tauchte der DAX® zeitweise in den Bereich des gestrigen Tiefs ab. Mit Unterstützung der Wall-Street konnten die Leitindizes wieder Boden gutmachen. Spekulationen rund die Ausbreitung der Omikron-Variante und möglicherweise weitere Corona-Maßnahmen diktieren in diesen Tagen das Geschehen an den Finanzmärkten. Es ist also weiterhin mit Schwankungen zu rechnen.

Nervöse Anleger schichteten heute in Anleihen um. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen sackte dabei auf Minus 0,37 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit September 2021. Vergleichbare französische Papier sanken in den negativen Bereich. Die Edelmetalle konnten von dieser Entwicklung erneut nicht profitieren. Vielmehr gaben die Notierungen für Gold und Silber leicht nach. Beim Ölpreis fielen die Verluste noch deutlich höher aus. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil sank unter die Marke von 70 US-Dollar.