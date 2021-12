Tagesausblick für 07.12.: DAX – Bullen schlagen zurück. Airbus und Lufthansa heben ab!

Unternehmen im Fokus

Airbus flog einen Großauftrag aus Saudi Arabien ein. Die Aktie stieg daraufhin über die Marke von EUR 100. Die Vermögensverwaltung der Allianz hat 25,2 Prozent am Windpark Hollands Kuss Zuid erworben. Der Windpark soll 2023 den Betrieb aufnehmen. Bei den Investoren kam die Meldung gut an. Die Aktie setzte den Aufwärtstrend fort. Die Aktie von Deutsche Bank wurde von positiven Analystenkommentar beflügelt. Deutsche Lufthansa deutet einen Ausbruch aus dem seit Mitte November gebildeten Abwärtstrend an. Die Aktie kratzt bereits an der Marke von EUR 6.