Tagesausblick für 16.04.: DAX schleicht aufwärts. Immobilienaktien im Blickpunkt!

Gute Geschäftszahlen aus den USA, überraschend starke US-Wirtschaftsdaten und ein deutlicher Renditerückgang in den USA nahmen Anleger zum Anlass heute Positionen auf- beziehungsweise auszubauen. Für US-Indizes reichte es gar für neue Rekorde. Der DAX® schloss mit 15.260 Punkten nur wenige Punkte unter dem Allzeithoch. Die Berichtssaison wird auch in den nächsten Tagen im Fokus der Investoren stehen und die Richtung weisen.

Der US-Einzelhandel steigerte seine Umsätze im März nach einem schwachen Vormonat deutlich und die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe fielen auf den tiefsten Stand seit gut einem Jahr fielen. Trotz der guten Wirtschaftsdaten gaben die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen heute mehrheitlich nach. So sank die Rendite 10jähriger US-Staatspapiere unter die Marke von 1,6 Prozent. Der Renditerückgang gab den Edelmetallen heute Schwung nach oben. Der Goldpreis stieg auf 1.765 US-Dollar und Silber auf knapp 26 US-Dollar pro Feinunze. Am Ölmarkt kehrte nach dem gestrigen Kurssprung heute Ruhe ein. So pendelte der Preis für ein Barrel Brent Trude Oil im Bereich von 66,50 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus CureVac plant für Q2 die Zulassung des Covid-19-Impfstoffs zu beantragen. Die Aktie legte heute deutlich zu. Drägerwerk gab heute Eckdaten zum abgelaufenen Quartal bekannt und zeigte sich für das laufende Jahr optimistisch. Anleger quittierten diese Meldung mit einem kräftigen Kursplus. Nordex verbuchte im ersten Quartal weniger neue Aufträge. Nach dem Kursrückgang seit Monatsbeginn pendelte sich das Papier heute im Bereich von EUR 24,50 ein. Das Bundesverfassungsgericht hat den Mietdeckel gekippt. Immobilienaktien wie Deutsche Wohnen und Grand City stiegen daraufhin kräftig an. Apple lädt am 20. April zur nächsten Keynote.

Heute waren Gesundheitswerte stark gefragt. Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Global Anti Virus Index und der European Biotech Index.

In den USA legt morgen unter anderem Morgan Stanley Daten für Q1 2021 vor. Covestro, Henkel und Vonovia laden zur virtuellen Hauptversammlung. Der europäische Automobilverband ACEA veröffentlicht Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen. Damit rücken BMW, Daimler, Renault und VW in den Fokus der Investoren.

Wichtige Termine

China – Industrieproduktion

China – BIP, Q1

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone

Europa – Handelsbilanz Euro-Zone

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, April