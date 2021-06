Tagesausblick für 25.06.: DAX kratzt an der 15.600 Punktemarke. Nordex, VW und Wacker Chemie im Fokus!

Die Aktienmärkte drehten heute mehrheitlich wieder nach oben. Unterstützung bekamen die Europäer unter anderem vom ifo-Geschäftsklimaindex, der auf 101,8 Punkte gestiegen ist. „Die deutsche Wirtschaft schüttelt die Corona-Krise ab“, kommentierten die Konjunkturforscher die Daten. Am Nachmittag sorgte die positive Markteröffnung an der Wall Street für gute Laune. So schloss der DAX® rund 0,85 Prozent höher bei 15.590 Punkten.

Am Rentenmarkt legten die Notierungen mehrheitlich leicht zu. Damit gaben die Renditen etwas nach. Zwar legten die Auftragseingängen langlebiger Güter in den USA zu. Allerdings wurde ein stärkerer Anstieg erwartet. Gleichzeitig fiel die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe höher aus, als von vielen Experten erwartet. Gold und Silber konnten von der Entspannung am Anleihemarkt nicht profitieren und stagnierten auf dem Niveau des Vortags. Palladium und Platin hingegen setzten ihren Aufwärtstrend der zurückliegenden Tage heute fort. Wenig Bewegung war derweil am Ölmarkt und beim Euro/US-Dollar zu beobachten. Hier warten Investoren auf neue Impulse.