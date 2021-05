Tagesausblick für 27.05.: DAX fällt wieder zurück, Shell wird zu Klimaschutz verdonnert

®

Nach einem festeren Start sind die Gewinne am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch im Handelsverlauf erneut abgebröckelt. Der DAX fiel wieder unter die Marke von 15.500 Punkten zurück, an der der Leitindex bereits mehrfach gescheitert war. Am Dienstag hatte der DAX ein neues Allzeithoch bei 15.568,60 Zählern erreicht, war aber im weiteren Handelsverlauf ebenfalls wieder unter 15.500 Punkte gerutscht.