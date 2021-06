TAITRA begrüßt auf der COMPUTEX 2021 Virtual 20 CEOs und Führungskräfte aus aller Welt auf dem Weg in eine synergetische digitale Zukunft

Vertreter technologisch führender Unternehmen aus aller Welt versammelten sich auf der COMPUTEX 2021 Virtual, um über die technologiezentrierte Zukunft zu diskutieren. Der Veranstalter TAITRA lud Führungskräfte von Intel, Arm, AMD, NVIDIA, Micron Technology, Supermicro und NXP Semiconductors dazu ein, bei den COMPUTEX CEO Keynotes und den COMPUTEX Keynotes ihre Erkenntnisse über die Branche zu teilen.

Intel: Eröffnungs-Keynote setzt Innovationen frei

Michelle Johnston Holthaus, Executive Vice President und Chief Revenue Officer von Intel, referierte über das Nachhaltigkeitsbewusstsein von Unternehmen in Zeiten der globalen Pandemie und darüber, wie das Unternehmen Intel nach wie vor mit globalen Partnern zusammenarbeitet, um die digitale Transformation voranzubringen. Intel reagiert mit dem Geschäftsmodell IDM 2.0 nicht nur schnell und flexibel auf die globale Marktnachfrage, sondern fördert auch künftig Innovationen mit 5G und seiner Open Architecture. Intel stellte außerdem neue Produkte vor, die in puncto Leistungsfähigkeit führend sind und den Anwendern noch mehr Benutzerfreundlichkeit bieten.

Arm: Impulsgeber für den Wiederaufbau der Welt nach der Pandemie

In seiner Keynote wies Simon Segars, CEO von Arm, darauf hin, dass langfristige Investitionen in Forschung und Entwicklung der Schlüssel zur Gestaltung der Zukunft sind. Arm hat erhebliche Ressourcen in seine Architektur der nächsten Generation investiert. Armv9 wird es den Partnern ermöglichen, im nächsten Jahrzehnt der Computertechnik schwierige Probleme im Zusammenhang mit der Sicherheit, mit der Recheneffizienz und mit KI-fähigen Diensten zu lösen und gleichzeitig den Klimawandel zu bekämpfen.

AMD: Präsentation einer wegweisenden Packaging-Technologie für das High-Performance-Computing

Dr. Lisa Su, Präsidentin und CEO von AMD, hielt einen Keynote-Vortrag mit dem Titel „AMD Accelerating - The High-Performance Computing Ecosystem“, in dem sie verschiedene neue Prozessoren, Grafikkarten und ein Entwicklungs-Framework für Notebook-Computer vorstellte. Dr. Su kündigte außerdem die Kooperation mit einem Elektrofahrzeugunternehmen und einem Smartphonehersteller an, um die Benutzerfreundlichkeit zu steigern. AMD präsentierte darüber hinaus die aktuellste 3D-Chiplet-Technologie, welche die derzeitige Interconnect-Dichte übertrifft. Dabei handelt es sich um einen Durchbruch im Bereich Packaging für das High-Performance-Computing.

NVIDIA: Förderung der industriellen Revolution 4.0 mit KI

Laut Jerry Chen, Head of Global Business Development for Manufacturing and Industrials von NVIDIA, ist KI die wirkungsvollste Universaltechnologie, die den Kern fortschrittlicher Technologien wie 5G, HPC, AIoT und Robotik bilden und die Entwicklung und Transformation der Industrie vorantreiben wird.

Micron Technology: Förderung von KI-Innovationen mit Speichern in der neuen Ära des datenintensiven Rechnens

Sanjay Mehrotra, President und CEO von Micron Technology, wies darauf hin, dass weltweit ein neues Zeitalter des datenintensiven Rechnens begonnen hat. KI und 5G sind die beiden wichtigsten Treiber dieses Zeitalters. Angesichts der rasanten Zunahme von KI-Anwendungen und zahlreicher Herausforderungen wird Micron Technology den Aufbau einer zuverlässigen, systematischen Infrastruktur auf Speicher- und Speicherplatzbasis für eine bessere KI-Zukunft fortsetzen.

Supermicro: Erfüllung des Innovationsbedarfs mit einer Reihe von Produkten und Lösungen

Charles Liang, President und CEO von Supermicro, erklärte, dass Supermicro mit seiner führenden Technologie, Innovation, hohen Qualität und Servicefreundlichkeit weiterhin die Kundennachfrage in Bezug auf KI, 5G und Cloud-Lösungen erfüllen wird. Überdies wird Supermicro die Technologieentwicklung mit seinen Partnern durch Kooperationen vorantreiben.

NXP Semiconductors: Beschleunigung des sicheren intelligenten Edge mit neuer Ära des Edge Computing hat begonnen

Kurt Sievers, President und CEO von NXP Semiconductors, wies darauf hin, dass AIoT-Geräte die Lebensweise der Menschen verändern. Während diese Technologie ein großartiges Benutzererlebnis bietet, ist es gleichzeitig dringend erforderlich, Daten vollständig zu schützen und ein sicheres intelligentes Edge zu realisieren. NXP Semiconductors wird den Weg zu einer sichereren und intelligenteren Welt durch bahnbrechende Innovationen fortsetzen.



Weitere Informationen:

COMPUTEX: https://www.computextaipei.com.tw/



InnoVEX: https://www.innovex.com.tw/

Über die COMPUTEX:

Die im Jahr 1981 ins Leben gerufene COMPUTEX ist eine der weltweit führenden Messen für IKT, IoT und Startups mit einer kompletten Lieferkette und IoT-Ökosystemen. Die COMPUTEX wird gemeinsam von der Handelsförderungsorganisation TAITRA (Taiwan External Trade Development Council) und der Taipei Computer Association (TCA) veranstaltet. Die COMPUTEX basiert auf Taiwans kompletten IKT-Clustern und deckt das gesamte Spektrum der ITK-Branche ab, von etablierten Marken bis hin zu Start-ups und von der IKT-Lieferkette bis hin zu ganzen IoT-Ökosystemen. Die starken FuE-Kompetenzen, die großen Herstellungskapazitäten und der gute Schutz geistiger Eigentumsrechte in Taiwan machen das Land zu einem strategischen Ziel für ausländische Unternehmen und Investoren, die nach Partnern in den globalen Technologie-Ökosystemen suchen. Folgen Sie der COMPUTEX auf ihrer Website unter www.computextaipei.com.tw und auf Twitter @computex_taipei unter dem Hashtag #COMPUTEX.

Über COMPUTEX 2021 Virtual:

Als Technologie-Pionier hat die COMPUTEX eine Vorreiterrolle bei der Bewältigung der digitalen Transformation übernommen. 2021 findet die Messe online statt. Gemeinsam mit den wichtigsten globalen Technologieakteuren präsentiert der Veranstalter der COMPUTEX, der Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), die KI-gesteuerte virtuelle Plattform #COMPUTEXVirtual (inklusive der globalen Startup- und Innovationsschau #InnoVEXVirtual), um ein außergewöhnliches virtuelles Messeerlebnis aus der Distanz zu bieten.

Informieren Sie sich jetzt über #COMPUTEXVirtual unter https://virtual.computextaipei.com.tw/.

Über TAITRA

Der 1970 ins Leben gerufene TAITRA ist die führende Non-Profit-Handelsförderungsorganisation in Taiwan. Von Regierung und Industrieverbänden getragen, unterstützt TAITRA Firmen beim Ausbau ihrer weltweiten Reichweite. TAITRA mit Hauptsitz in Taipeh beschäftigt ein Team von 1.300 Spezialisten und unterhält fünf lokale Niederlassungen in Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Tainan und Kaohsiung sowie 63 Auslandsniederlassungen. Zusammen mit dem Taipei World Trade Center (TWTC) und dem Taiwan Trade Center (TTC) hat TAITRA ein weltweites Netzwerk zur Förderung des Welthandels gebildet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

