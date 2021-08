TAKE-TWO - Chartcheck vor den Zahlen

Take- Two Interactive Softw.Inc - WKN: 914508 - ISIN: US8740541094 - Kurs: 175,190 $ ( Nasdaq

Bereits im SG-Video im Juni wies ich auf die Aktie von Take-Two hin. Doch anders als Autodesk erfüllte dieser Wert die Erwartungen nicht. Ein Handelssignal wurde nicht ausgelöst. Der Titel konsolidiert, ohne dass aber unterm Strich großer Abwärtsdruck aufkam.

Heute nach Börsenschluss wird der Videospielevermarkter die Ergebniss für das abgelaufene erste Quartal des Geschäftsjahrs 2021/22 vorlegen. Der Markt rechnet mit einem Gewinn je Aktie von 0,90 USD. An den vergangenen fünf Terminen hat das Management den Marktkonsens stets erheblich geschlagen, was aber nicht zwangsläufig bedeutete, dass die Aktie auch nach oben sprang. So brachte der Bericht im Februar ein Downgap mit sich, das die scharfe Korrektur einleitetete. Im Mai setzte dagegen eine zwischenzeitlich Kaufwelle ein, nachdem Take-Two den Marktkonsens um über 40 % übertroffen hatte.

Die Erwartungen sind in jedeM Fall hoch, die Aktie ist aber zumindest nicht mehr stark überhitzt, wie beispielsweise noch im ersten Quartal. Am Trigger hat sich auch in den vergangenen Wochen nichts verändert. Oberhalb der Widerstandszone zwischen 186,21 und 188,36 USD wäre mit einem Kaufimpuls in Richtung des Gaps bei 209,44 USD zu rechnen. Solange ein solcher Ausbruch nicht vorliegt, ist die Range der vergangenen Wochen intakt und die Aktie neutral einzustufen. Unter 161,33 USD wäre nochmals mit einem Test der Unterstützung bei 151,63 USD zu rechnen, wo sich eventuell antizyklische Manöver anbieten.

Fazit: Im Augustbericht 2020 übertraf Take-Two den Marktkonsens um 44 %. Aktuell sind die Erwartungen aber bereits im Vorfeld sehr hoch. Sich in der Range zu positionieren, ist charttechnisch nicht wirklich zu empfehlen. Im Idealfall beendet der Wert in Kürze mit Gewinnen über 188,36 USD die Stagnationsphase und biegt in die nächste Trendbewegung ein.

Take-Two Interactive-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)