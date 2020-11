Talanx plant Dividendenzahlung auf Vorjahresniveau

Der drittgrößte deutsche Versicherer Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005) will eine Dividende in Höhe des Vorjahres ausschütten, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Talanx hatte 2013 erstmals eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie ausbezahlt. Seitdem wurde die Dividendenausschüttung in jedem Jahr angehoben. In diesem Jahr wurde für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie bezahlt.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 30,20 Euro und der geplanten Dividende ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 4,97 Prozent.

Der Konzern hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres ein Konzernergebnis von 520 Mio. Euro (Vorjahr: 742 Mio. Euro) erzielt. Die Corona-Pandemie hat das Ergebnis um 356 Mio. Euro geschmälert, wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde. Die gebuchten Bruttoprämien stiegen um 5,2 Prozent auf 31,9 Mrd. Euro (Vorjahr: 30,3 Mrd. Euro), währungskursbereinigt um 7,2 Prozent. Die kombinierte Schaden-/Kostenquote betrug 100,7 (Vorjahr: 98,5) Prozent.

Für das Gesamtjahr 2020 erwartet die Talanx Gruppe ein Konzernergebnis deutlich über 600 Mio. Euro und für das Geschäftsjahr 2021 ein Wachstum beim Konzernergebnis auf 800 bis 900 Mio. Euro.

Die Aktie von Talanx wird seit dem 2. Oktober 2012 an der Börse gehandelt. Der Platzierungspreis lag bei 18,30 Euro je Aktie. Talanx ist seit Februar 2006 mit 50,2 Prozent an Hannover Rück, der Nummer drei unter den weltweiten Rückversicherern, beteiligt. Zu den weiteren Marken gehören unter anderem HDI und Targo-Versicherung.

Redaktion MyDividends.de