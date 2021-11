Talanx stellt höhere Dividende in Aussicht

Der drittgrößte deutsche Versicherer Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005) stellt den Aktionären eine erhöhte Dividende von 1,60 Euro Euro für das Geschäftsjahr 2021 in Aussicht, wie im Rahmen des Capital Markets Day am Mittwoch berichtet wurde. Die Hauptversammlung findet am 5. Mai 2022 statt.

In diesem Jahr wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie ausgeschüttet. Talanx hatte 2013 erstmals eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie ausbezahlt. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 41,37 Euro und der diesjährigen Dividende ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,63 Prozent. Die Talanx Gruppe sei auf einem gutem Weg, ihre 2018 gesetzten Mittelfristziele zu erreichen, wie weiter berichtet wurde. Bis 2022 sollte die Eigenkapitalrendite mindestens 800 Basispunkte über dem risikofreien Zins liegen und ein Gewinnwachstum pro Aktie von mindestens 5 Prozent erzielt werden. Der Vorstand hob den Ausblick für das Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2022 auf eine Spanne zwischen 1,05 und 1,15 Mrd. Euro an. Bei Erreichung des angestrebten Konzernergebnisses wird der Gewinn je Aktie auf der Basis von 2018 um mehr als durchschnittlich 5 Prozent pro Jahr gewachsen sein. Die Aktie von Talanx wird seit dem 2. Oktober 2012 an der Börse gehandelt. Der Platzierungspreis lag bei 18,30 Euro je Aktie. Talanx ist seit Februar 2006 mit 50,2 Prozent an Hannover Rück, der Nummer drei unter den weltweiten Rückversicherern, beteiligt. Zu den weiteren Marken gehören unter anderem HDI und Targo-Versicherung. Größter Aktionär von Talanx ist mit 79 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Redaktion MyDividends.de