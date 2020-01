Tanger Factory Outlet Centers kündigt vierteljährliche Dividende an

Der Immobilienkonzern Tanger Factory Outlet Centers Inc. (ISIN: US8754651060, NYSE: SKT) schüttet eine Quartalsdividende von 0,355 US-Dollar je Aktie aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung für das vierte Quartal des Fiskaljahres 2019 erfolgt am 14. Februar 2020 (Record date: 31. Januar 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,42 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet.

Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 16,36 US-Dollar (Stand: 9. Januar 2020) bei 8,68 Prozent. Der Konzern zahlt seit seinem Börsengang im Mai 1993 jedes Quartal eine Dividende an seine Investoren und erhöhte diese in jedem Jahr.

Tanger Factory Outlet Centers aus Greensboro, North Carolina, betreibt oder hält Anteile an derzeit 39 Outlet-Centern in 20 Bundesstaaten der USA und in Kanada. Der Immobilienkonzern ist als REIT (Real-Estate-Investment-Trust) an der Börse notiert. In den ersten neun Monaten des Fiskaljahres 2019 betrug der Umsatz 357,86 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 367,48 Mio. US-Dollar), wie am 30. Oktober 2019 berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 11,07 Prozent im Plus und weist eine aktuelle Marktkapitalisierung von 1,5 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 9. Januar 2020).

Redaktion MyDividends.de