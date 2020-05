Tarifverdienste vor Corona noch einmal deutlich gestiegen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Tarifbeschäftigten in Deutschland haben im ersten Quartal dieses Jahres noch einmal deutliche Einkommensverbesserungen erzielt. Die durchschnittliche Steigerung zum Vorjahreszeitraum lag einschließlich der fest vereinbarten Sonderzahlungen bei 3,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete.

Damit stiegen die Entgelte unmittelbar vor den Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich schneller als die Verbraucherpreise, die in dem Zeitraum um 1,6 Prozent zulegten. Unter dem Strich hatten die Beschäftigten also höhere Reallöhne zur Verfügung.

Zuletzt war im dritten Quartal 2019 eine höhere Steigerung der Monatsverdienste beobachtet worden. Zu Jahresbeginn 2020 war die Entwicklung vor allem durch Tarifsteigerungen im Öffentlichen Dienst geprägt, wo in vielen Bereichen eine neue Stufe griff. Vergleichsweise gering fielen die Steigerungen in der Industrie und am Bau aus./ceb/DP/zb