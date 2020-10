Taulia bestellt Andy Lee zum Director, Supply Chain Finance

Ehemaliger Vice President von HSBC wechselt zu Taulia

Taulia, der führende Anbieter von Technologielösungen für Working Capital, gab heute die Bestellung von Andy Lee zum Director von Supply Chain Finance bekannt. Andy Lee, der von New York aus tätig ist, ist für den Ausbau von Taulias Finanzierungspartnern, den Aufbau strategischer Beziehungen und die Unterstützung der Produktentwicklung in Nordamerika verantwortlich.

„Der natürliche nächste Schritt für unser wachsendes Team war, jemanden mit profunder Erfahrung im Bankensektor und herausragenden Kenntnissen in der Finanztechnologie an Bord zu holen. Andy Lee wird uns in die Lage versetzen, die richtigen Finanzpartnerschaften zu entwickeln, damit wir unseren Kunden unverändert einen störungsfreien und wertvollen Service bieten können“, so Alexander Mutter, Managing Director of Capital Markets, Taulia.

„In diesen beispiellosen Zeiten ist Supply Chain Finance eine wichtige Quelle für Working Capital, und zwar sowohl für große als auch für kleine Unternehmen. Ich freue mich darauf, direkt einzusteigen, strategische Beziehungen zu fördern und Verbindungen mit unseren nordamerikanischen Partnern aufzubauen, die den Zugang zu diesen Lösungen erweitern werden“, erklärte Andy Lee, Taulia.

Bevor Andy Lee zu Taulia kam, war er acht Jahre lang bei HSBC tätig, wo er sich auf die Handelsfinanzierung offener Rechnungen sowie die Entwicklung von Fintech-Lösungen konzentrierte. Andy Lee hat einen MBA der New York University und einen Bachelor of Science der Wake Forest University.

Über Taulia

Taulia ist ein führender Anbieter von Technologielösungen für Working Capital mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Dank einer einzigartigen Kombination seiner Technologieplattform, seiner Mitarbeiter und seiner Prozesse unterstützt Taulia Unternehmen beim Zugriff auf das in ihrer Lieferkette gebundene Kapital. Die Vision von Taulia ist es, eine Welt zu schaffen, in der jedes Unternehmen floriert, indem es Käufern und Lieferanten die Möglichkeit gibt, zu entscheiden, wann sie bezahlen und bezahlt werden wollen. Ein Netzwerk von zwei Millionen Unternehmen nutzt die Technologie des Unternehmens. Taulia arbeitet jährlich mit über 500 Milliarden US-Dollar. Es genießt das Vertrauen der größten Unternehmen der Welt, darunter Airbus, AstraZeneca und Vodafone. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.taulia.com

