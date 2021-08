TEAMVIEWER - Abwärtstrend gebrochen! Übernehmen die Bullen jetzt?

TEAMVIEWER AG INH O.N. - WKN: A2YN90 - ISIN: DE000A2YN900 - Kurs: 29,440 € (XETRA)

Neben der zuvor besprochenen Delivery Hero gehörte auch die Aktie von TeamViewer zu den großen Gewinnern der Coronavirus-Pandemie und schoss im zweiten Quartal 2020 steil in den Himmel. Doch bereits seit dem letzten Sommer ist der Wurm drin, die Aktie befindet sich in einem Abwärtstrend. Seit Februar 2021 verlief diese Bewegung in einem steilen Abwärtstrendkanal, womit die Aktie ein extremer Underperformer gegenüber dem Gesamtmarkt und dem restlichen Internet- und Softwaresektor darstellt, wo weiterhin Aufwärtstrends dominieren. Doch jetzt versucht die Aktie eine Trendwende.

Noch deckeln hohe Hürden

Der Bruch des Abwärtstrendkanals ist ein erstes positives Zeichen, das Erholungspotenzial bis 29,80 - 30,50 EUR freisetzt. Erst oberhalb dieses Preisbereichs hellt sich die mittelfristige Situation entscheidend auf. Anschließend liegen bei 32,55 - 32,90 und 34,00 - 34,50 EUR weitere Hürden. Größere Kaufsignale auf mittelfristige Sicht entstehen dann mit dem Ausbruch über 34,50 EUR.

Der Bereich bei 28,00 - 28,30 EUR stellt ab jetzt eine gute Unterstützungszone dar, wo sich Einstiegsmöglichkeiten ergeben könnten. Absicherungen von Longpositionen könnten ab jetzt ein kleines Stück unterhalb von 27 EUR vorgenommen werden. Ein nachhaltiger Bruch dieser Preiszone könnte den Abwärtstrend reaktivieren und zu Verlusten bis 25,10 und 22,30 - 22,60 EUR führen.

Fazit: Der Bruch des Abwärtstrendkanals bringt das erste prozyklische Signal für die Bullen. Die Aktie könnte jetzt tatsächlich zu einer Erholung oder sogar einer großen Trendwende nach oben hin ansetzen. Wer Turnaround-Spekulationen auf mittel- bis langfristige Sicht sucht, könnte hier nun fündig werden.

TEAMVIEWER AG INH O.N.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)