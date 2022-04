TEAMVIEWER - Es kehrt langsam Ruhe ein

TEAMVIEWER AG INH O.N. - WKN: A2YN90 - ISIN: DE000A2YN900 - Kurs: 12,670 € (XETRA)

Der Kurseinbruch von rund 25 % am 6. Oktober war die große Zäsur im Chart der TeamViewer-Aktie, nach dem Schock folgten weitere Verkäufe, die bis in den Dezember hinein anhielten. Vom letzten Zwischenhoch im September hatte die Aktie bis zum Allzeittief im Dezember knapp 65 % an Wert verloren. Im Januar startete dann eine große Kurserholung von 55 %, welche seit Februar korrigiert wird. Die Kursausschläge nehmen dabei ab, es zeigen sich die Konturen eines symmetrischen Dreiecks. Das Chartbild ist innerhalb dieser Formation absolut neutral und trendlos zu bewerten.

Neues Handelssignale abwarten

Innerhalb des Dreiecks besteht kein akuter Handlungsbedarf. Wohin die nächste Trendbewegung gehen wird, ist momentan völlig offen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über 13,60 EUR steigen die Chancen der Bullen, eine größere Erholung bis 16,36 - 18,29 EUR einzuleiten. Darüber hinaus wäre Platz für einen Anstieg 21,38 EUR.

Auf der anderen Seite wäre ein signifikanter Rückfall unter 12 EUR kritisch zu werten. Ein Test der Tiefs bei 10,715 - 10,925 müsste dann eingeplant werden. Unterhalb davon droht ein Rutsch auf neue Allzeittiefs bei 9,00 - 9,20 EUR.

Fazit: Wohin die nächste Trendbewegung gehen wird, ist momentan völlig offen. Ohne klare Musterbildung im kurzfristigen Zeitbereich besteht auch absolut kein Handlungsbedarf bei dieser Aktie. Das übergeordnete Chartbild ist weiterhin klar bärisch, eine Bodenbildung bleibt abzuwarten.

TEAMVIEWER AG INH O.N.

Auch interessant:

NASDAQ - Kurze Erholung möglich

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)