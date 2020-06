TECDAX - Diese zwei Supports sind jetzt wichtig

TecDAX - WKN: 720327 - ISIN: DE0007203275 - Kurs: 2.886,60 Pkt (XETRA)

In den USA waren es die Technologiewerte, die sich nach dem Corona-Crash am besten erholen konnten, zumindest was den Technologieindex Nasdaq 100 angeht. Aber auch hierzulande schlugen sich die Tec-Aktien nicht schlecht. Ausgehend vom Crashtief bei 2.128 Punkten schaffte es der TecDAX im Juni schon fast wieder auf ein neues Allzeithoch. Kurz vor diesem drehte der Kurs bei 3.267 Punkten jedoch nach unten ab. Seitdem steckt der Index in einer Korrektur, die heute durch ein neues Tief bestätigt wird. Damit zeigt sich auch zum Start der neuen Handelswoche relative Schwäche gegenüber den Standardwerten, denn der Dax liegt zum Zeitpunkt dieser Zeilen noch im Plus.

Korrektur oder neuer Abwärtstrend?

Strukturell ist das aktuelle Umfeld im TecDAX kurzfristig bärisch zu werten. Das würde sich oberhalb von 2.955 Punkten potentiell ändern. Die Käufer könnten dann einen Angriff auf 3.000-3.050 Punkte starten, wo die nächste Herausforderung zu finden ist und wenn auch diese geknackt werden kann, dürfte der Markt in einer neuen Kaufwelle unterwegs sein. Im Rahmen dieser könnten dann in den nächsten Wochen neue Hochs bei und oberhalb von 3.300 Punkten folgen.

Sofern den Käufern die angesprochene Stabilisierung aber nicht gelingt, ist Vorsicht geboten. Aktuell erreicht die Korrektur zwar ein potenzielles Unterstützungsniveau um 2.900 Punkte, von hier aus könnte es jedoch problemlos auch noch weiter abwärts auf 2.800-2.750 Punkte und den dortigen Support gehen. Damit würde der Index zusehends in einen auch mittelfristig wichtigen Unterstützungsbereich hineinlaufen, dessen Unterschreiten das Risiko weiter erhöhen würde.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)