Tech Mahindra erreicht den Status eines Premier Consulting Partners im AWS-Partnernetzwerk

Tech Mahindra, ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für digitale Transformation, Beratung und Business Re-Engineering, gab heute seinen neuen Status als Premier Consulting Partner im AWS Partner Network (APN) bekannt. Dieser Status wird für den erfolgreichen Nachweis von Kompetenzen an mehreren Fronten wie technische Kompetenz, Kundenzufriedenheit, Vordenkerrolle und Umsatzrealisierung verliehen.

Diese Anerkennung bestätigt die Position von Tech Mahindra als dominierender Marktführer für Cloud und spiegelt seine differenzierte Branchenexpertise und seinen bemerkenswerten Erfolg bei der Unterstützung von Kunden beim Designen, Entwerfen, Erstellen, Migrieren und Verwalten ihrer Workloads auf AWS wider. Mit dieser Zusammenarbeit schließt sich Tech Mahindra einer ausgewählten Gruppe von 125 Partnern an, die bisher den Premier-Status unter mehr als 6000 globalen AWS-Partnern erreicht haben.

Sudhir Nair, Senior Vice President und Global Head für Infrastruktur und Cloud-Services bei Tech Mahindra, erklärte: „Tech Mahindra war führend bei der Bereitstellung von menschenzentrierten Erlebnissen und bei der nahtlosen digitalen Transformation für Kunden auf der ganzen Welt durch die Nutzung innovativer technologischer Lösungen. Diese Anerkennung als Premier Consulting Partner im AWS Partnernetzwerk ist ein Beweis für unser Engagement in diesen Bereichen.“

Als AWS Premier Consulting Partner und AWS Managed Service Provider (MSP) Partner verfügt Tech Mahindra über zertifizierte Qualifikationen wie Migration Consulting Competency, Well Architected Framework (WAF) und AWS Solution Provider. Auf diese Weise kann Tech Mahindra Kunden dabei unterstützen, agil und schlank zu werden und zuverlässige Plattformen und Anwendungen auf AWS zu entwickeln. In den letzten fünf Jahren hat Tech Mahindra eine starke AWS-Praxis mit mehr als 1700 AWS-akkreditierten Mitarbeitern aufgebaut, darunter über 1000 AWS-zertifizierte Ingenieure und Architekten in verschiedenen Transformationsströmen und einem dediziertes AWS CoE (Center für Exzellenz).

Tech Mahindra glaubt an die DigitALL-Philosophie für eine umfassende Geschäftstransformation. Digitale Technologien katalysieren die Transformation – sie humanisieren Unternehmen, indem sie ihnen helfen, besser als zuvor zu denken, zu fühlen, zu verbinden, zu kommunizieren, zu sichern und zu handeln. Im Rahmen von NXT.NOW™, das darauf abzielt, das „Human Centric Experience“ (Menschenzentriertes Erlebnis) zu verbessern, konzentriert sich Tech Mahindra auf Investitionen in neue Technologien und Lösungen, die die digitale Transformation fördern und die sich entwickelnden Bedürfnisse der Kunden erfüllen.

