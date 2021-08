Technology Innovation Institute ernennt den renommierten Technologen Dr. Ray O. Johnson zum CEO

Dr. Johnson wird die strategische Ausrichtung des Instituts formulieren

Das Technology Innovation Institute (TII), die Säule für angewandte Forschung des Advanced Technology Research Council (ATRC), dem übergreifenden Gremium für fortschrittliche Technologie in Abu Dhabi, das für die Förderung von Forschung und Entwicklung für transformative Technologieergebnisse verantwortlich ist, gab heute die Ernennung des erfahrenen Technologen und Unternehmers Dr. Ray O. Johnson als Chief Executive Officer bekannt. Dr. Johnson wird die strategische Ausrichtung des Instituts formulieren und die Umsetzung der Wachstumsstrategien leiten, um operative Exzellenz zu erreichen.

Dr Ray O. Johnson, Chief Executive Officer, Technology Innovation Institute (Photo: AETOSWire)

Bevor er zum TII stieß, fungierte Dr. Johnson als Operating Partner bei Bessemer Venture Partners, einem führenden amerikanischen Venture-Capital-Unternehmen, das in den letzten 50 Jahren an 130 Börsengängen beteiligt war, und davor als Corporate Senior Vice President for Engineering, Technology and Operations und Chief Technology Officer der Lockheed Martin Corporation.

Dr. Johnson bringt in seine Rolle über vier Jahrzehnte Erfahrung in der globalen Technologieführerschaft, in der Tätigung strategischer Investitionen in disruptive Technologien und in der Entwicklung von Geschäftsstrategien ein, die zu mehreren neuen Milliarden-Dollar-Geschäftszweigen geführt haben. Er verfügt ferner über hervorragende Networking-Fähigkeiten; er hat zahlreiche Oberhäupter aus den Bereichen Regierung, Industrie und Wissenschaft getroffen. Er ist ein begehrter Redner bei globalen Foren zu Wirtschaft, Strategie, Innovation und Bildung.

Zu der neuen Ernennung sagte Seine Exzellenz Faisal Al Bannai, Generalsekretär des ATRC: „Wir begrüßen Dr. Ray Johnson als ersten CEO des Technology Innovation Institute. Seine Ernennung wurde mit Spannung erwartet – uns war es wichtig, dass die mit dieser Rolle betraute Person nicht nur ein ausgezeichneter Forschungs- und Technologiespezialist ist, sondern gleichermaßen ein vollendeter Profi und Interessenvertreter der Branche, der in der Lage ist, die positivsten Ergebnisse für die bahnbrechenden Projekte zu erzielen, an denen das TII derzeit in seinen ersten sieben spezialisierten Forschungszentren arbeitet.

„Wir sind zuversichtlich, dass Dr. Johnson in der Lage sein wird, wegweisende Synergien für das TII zu schaffen, während er das TII dazu bringt, seine übergeordneten Ziele zu verwirklichen, die darin bestehen, sein talentiertes globales Team aus über 375 Forschern, Wissenschaftlern und Ingenieuren zu vergrößern und sicherzustellen, dass die Zielvorgaben der aktuellen Arbeitsschwerpunkte erreicht werden. Außerdem wird er sein riesiges Netzwerk nutzen, um unsere Sichtbarkeit und Reichweite in allen Märkten weiter auszubauen.“

Dr. Ray O. Johnson seinerseits sagte: „Ich freue mich sehr über diese neue Rolle in einer Region, die ich für ihr Engagement für fortschrittliche Forschung und Entwicklung zum Wohle der VAE bewundere. Seit der Gründung des TII im November 2020 habe ich seine zahlreichen Bekanntmachungen und Erfolge mit großem Interesse verfolgt. Nun, da es in eine neue Wachstumsphase eintritt, freue ich mich darauf, mit den talentierten Forscherteams in all seinen Zentren zusammenzuarbeiten, um wettbewerbsfähige Ergebnisse zu erzielen und die Entwicklung bahnbrechender Lösungen zu unterstützen, die auf den Markt gebracht werden.“

Das Technology Innovation Institute (TII) ist ein wegweisendes globales Forschungs- und Entwicklungszentrum, das sich auf angewandte Forschung und neue technologische Kompetenzen konzentriert. Das Institut verfügt zunächst über sieben spezialisierte Forschungszentren in den Bereichen Quanteninformatik, autonome Robotik, Kryptografie, fortgeschrittene Materialien, digitale Sicherheit, gerichtete Energie und sichere Systeme. Durch die Zusammenarbeit mit außergewöhnlichen Talenten, Universitäten, Forschungseinrichtungen und Industriepartnern aus der ganzen Welt verbindet das Institut eine intellektuelle Gemeinschaft und trägt zum Aufbau eines F&E-Ökosystems in Abu Dhabi und den Vereinigten Arabischen Emiraten bei, stärkt den Status von Abu Dhabi und den Vereinigten Arabischen Emiraten als globale Drehscheibe für Innovation und trägt zur allgemeinen Entwicklung der wissensbasierten Wirtschaft bei.

Informationen zum Advanced Technology Research Council (ATRC) finden Sie unter www.atrc.ae

Informationen zum Technology Innovation Institute (TII) finden Sie unter www.tii.ae

