Teladoc, DocuSign, Tech-Aktien: „Mach’ es nicht wie Cathie Wood und greife ins fallende Messer“

Sollte man Tech-Aktien jetzt kaufen? Wenn es nach Starinvestorin Cathie Wood geht, so befindet sie sich zumindest in Kauflaune. Sie kauft den Dip oder in manchen Fällen auch den Crash der jeweiligen Aktie. Allerdings gerät die Starinvestorin damit erneut in die Kritik, was ihren Ansatz betrifft.

Jetzt geht die Kritik sogar noch weiter. Bei Tech-Aktien würde Cathie Wood ins fallende Messer greifen. Schockschwere Not! Sollten wir es besser ebenfalls lassen, jetzt mit dem Nachkaufen zu beginnen? Riskieren wir einen Blick auf eine spannende Perspektive. Und warum gerade Fools sie getrost ablehnen dürfen. Tech-Aktien: Greift Cathie Wood ins fallende Messer? Tech-Aktien: Greift Cathie Wood ins fallende Messer? Genauer gesagt ist es eine technische Analystin, die sich im Rahmen eines Interviews mit der US-Ausgabe von Yahoo Finance über die aktuelle Marktlage auslässt. Ihrer Ansicht nach befänden sich Tech-Aktien und die allgemeinen Aktienmärkte in einer kritischen Phase. Und hätten dabei irgendwelche Punkte, Muster und Pivot-Points nach unten durchbrochen. Ach ja, die technische Analyse. Cathie Wood biete jedenfalls eine gute Lektion, nicht in fallende Messer zu greifen. Aktien wie DocuSign zuletzt oder auch Teladoc Health habe die Starinvestorin stets nachgekauft, weil sie langfristig orientiert vom Potenzial überzeugt sei. Die technische Analystin bricht zudem eine Lanze für ihren eigentlich auf Visionen bedachten Ansatz, womit sie langfristig „womöglich richtig" liegen könne. Allerdings habe sie in diesem Jahr ein schlechtes Timing und schlechte Investitionen besessen. Das ist die Quintessenz. Timing sei ein wichtiger Aspekt, zumindest wenn es um die technische Analyse geht. Aber, mal im Ernst: Der erfahrene Fool erkennt bereits, dass diese Aussagen eigentlich Äpfel mit Birnen beim Ansatz vergleichen. Oder Malen-nach-Zahlen mit, na ja, dem Erschaffen eines bedeutend größeren Kunstwerkes. Vollkommen falsches Bild Vollkommen falsches Bild Wenn es um die innovativen Tech-Aktien geht, besitzt Cathie Wood einen Ansatz, der nicht unbedingt mit dem der technischen Analyse unter einen Hut zu bringen ist. Nein, sondern eher einen klassischen Buy-and-Hold-Ansatz, der eher dem von Warren Buffett ähnelt. Dabei schaut die Starinvestorin auf das Unternehmen, den Markt, das Wachstum und das zukünftige Potenzial. Und erfreut sich einer Bewertung, wenn sie günstig ist und konsequent günstiger wird. Eben weil sie weiß, dass das langfristig orientiert das Renditepotenzial guter Unternehmen weiter steigert. Fallende Messer? Das zeigt, dass sich die technische Analystin hier zu sehr auf die Aktienkurse versteift, was für Cathie Wood vermutlich auch nicht der Gradmesser für Erfolg ist. Insofern können wir sagen: Es handelt sich um zwei vollkommen unterschiedliche Positionen, bei denen es absurd ist, sie überhaupt miteinander zu vergleichen. Vielleicht greift Cathie Wood kurzfristig bei ihren Tech-Aktien in ein fallendes Messer. Schon Warren Buffett hat sinngemäß jedoch gesagt, dass man es im Zweifel auch verkraften muss, dass eine Aktie nach dem Kauf um die Hälfte einbricht. Diesem Credo dürfte die Starinvestorin ebenfalls eher anhängen. Und sie nutzt dann die Gunst der Stunde für weitere Zukäufe.