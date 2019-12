Tele Columbus: Chef geht von Bord – Anleger reagieren enttäuscht – Aktie muss Vortagsrallye wider abgeben

Der Chef des kriselnden Kabelnetzbetreibers Tele Columbus, Timm Degenhardt, verlässt im kommenden Jahr das Unternehmen. Er werde seinen Ende August auslaufenden Vertrag als Vorstandsvorsitzender nicht verlängern, teilte Tele Columbus am Dienstag mit. „Grund für seine Entscheidung sind die Veränderungen im Aufsichtsrat“, hieß es.

Auf der Hauptversammlung des Unternehmens Ende August hatte sich der Großaktionär United Internet überraschend mit einer eigenen Liste für den Aufsichtsrat durchgesetzt. Das Gremium war um zwei Plätze verkleinert und personell vollständig austauscht worden. Der Großaktionär hatte sämtliche neue Mitglieder vorgeschlagen.

Kritik an Vorgehensweise

Der Vertreter der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, Michael Kunert, hatte den Schritt damals kritisiert und als „Übernahme durch die Hintertür“ bezeichnet.

Tele Columbus ächzt unter einer hohen Schuldenlast. Hinzu kommt ein hoher Kapitalbedarf für den weiteren Netzausbau. 2018 war fast das gesamte Management ausgewechselt worden.

Aktie knickt ein

Die Anleger haben negativ auf die Meldung reagiert, der Kurs ist bis zum späten Mittag um über 8 Prozent eingebrochen. Damit sind die starken Gewinne des Vortags wieder komplett eingestampft worden.

Im größeren Maßstab steht die Aktie jedoch immer noch gut da, auf Monatssicht bleibt ein Plus von fast 50 Prozent, im 3-Monatsvergleich sogar ein Zuwachs von über 100 Prozent. Vom letzten Allzeithoch bei über 10 Euro aus dem Jahr 2015 ist die Aktie jedoch immer noch weit entfernt.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: JMiks / Shutterstock.com

