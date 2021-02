TELEFONICA - Hier muss die Aktie drüber!

Telefónica S.A. - WKN: 850775 - ISIN: ES0178430E18 - Kurs: 3,790 € (XETRA)Wochenchart

Die Anteilsscheine des spanischen Telekommunikationskonzerns befinden sich seit mehreren Jahren in einem intakten Abwärtstrend, wie ein Blick auf den Wochenchart der Aktie und schwer belegt. Im Tageschart gibt es allerdings Hoffnung auf Besserung.

Telefonica Aktie (Chartanalyse Wochenchart)Tageschart

Die Aktie hat sich in den vergangenen Wochen in den Bereich des SMA200 im Tageschart vorgearbeitet. Dieser fungiert aktuell als kurzfristig entscheidender Widerstand auf der Oberseite. Die Bewegung verläuft dabei in einer ansteigenden Dreiecksformation - normalerweise tendenziell bullisch zu interpretieren.

Gelingt den Käufern hier in den kommenden Tagen ein signifikante Ausbruch über den EMA200, würde dies weiteres Erholungspotenzial in dem Bereich um 4,50 EUR eröffnen.

Scheitert die Aktie hingegen erneut an diesem Level und wird die untere Dreiecksbegrenzung unterboten, wäre mit erneuten Abgaben Richtung 3,00 EUR-Marke zu rechnen.

Telefonica Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)