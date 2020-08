Telekomkonzern Sunrise könnte nach Übernahme an die Börse zurückkehren

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Telekomkonzern Sunrise könnte nach der Übernahme durch den US-Kabelnetzbetreiber Liberty Global später wieder an die Börse zurückkehren.

"Die Chancen dafür stehen sehr gut", sagte Liberty-Chef Mike Fries am Mittwoch. "Wir haben kein Problem mit börsennotierten Unternehmen, unsere Tochter in Belgien ist ein börsennotiertes Unternehmen." Liberty will Sunrise für 6,8 Milliarden Franken übernehmen.