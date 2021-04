TESLA - Am entscheidenden Widerstand

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 738,850 $ (NASDAQ)

Mit dem Ausbruch über das damalige Allzeithoch bei 502,49 USD verschärfte sich im November vergangenen Jahres der ohnehin schon steile Aufwärtstrend der Aktie von Tesla erneut und trieb den Wert in der Spitze auf die neue Rekordmarke von 900,40 USD, die Ende Januar dieses Jahres erreicht wurde. Eine anschließende Korrektur wurde zwar zunächst bei 780,10 USD gestoppt, doch das neue Hoch nicht mehr überwunden. Mit dem Bruch der 780,10 USD folgte im Februar eine drastische Verkaufswelle, die den Wert in der Spitze sogar unter die Unterstützung bei 605,00 USD einbrechen ließ. Nach einem Tief bei 539,49 USD startete im März allerdings eine starke Erholung, die jetzt wieder auf den markanten Widerstand bei 780,10 USD trifft.

Tesla-Aktie erreicht Etappenziel der Erholung

Dadurch dass die zwei Teile der bisher laufenden Erholung die gleiche Länge aufweisen, könnte dieser Anstieg in Kürze enden bzw bereits am Mittwoch geendet haben. Das bisherige Abprallen an der Hürde bei 780,10 USD unterstreicht dies. Sollte die Aktie jetzt also nicht mehr deutlich über 780,10 USD ausbrechen, wäre unter 717,58 USD eine Korrektur bis 670,00 USD zu erwarten, ehe dort der nächste Angriff auf den Widerstand starten könnte.

Sollte die Aktie dagegen auch unter diese Marke fallen, wäre ein starkes Verkaufssignal aktiviert und mit einem Einbruch bis 605,00 USD zu rechnen. Darunter dürfte sich der neue Abwärtstrend mittelfristig bis 502,49 USD ausdehnen.

Bei einem nachhaltigen Anstieg über 780,10 USD hätten die Bullen dagegen einen wichtigen Etappensieg errungen und könnten die Tesla-Aktie direkt bis 850,00 USD und darüber bereits an das Allzeithoch führen. Sollte auch die 900,40 USD-Marke überwunden werden, läge das nächste übergeordnete Ziel bei 945,00.

USA meets Elliott-Wellen-Analyse: Profitieren auch Sie ab sofort von André Tiedjes legendären Rally- und Crash-Ansagen. Jetzt US Index Day Trader abonnieren

Tesla Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere Analysen zu Edelmetallen, Aktien und den großen Indizes.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)