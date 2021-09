Tesla: Der neue Roadster Sportwagen wird laut Musk auf 2023 verschoben – Lieferengpässe belasten

Ein Rückschlag für Tesla-Fans, die auf den neuen Supersportwagen Tesla Roadster warten: Wie Elon Musk am Mittwoch via Twitter verkündet hat, wird sich die Veröffentlichung auf 2023 verschieben. „2021 war ein Jahr verrückter Lieferkettenengpässe, und selbst wenn wir 17 neue Produkte hätten, würde das nichts nützen, weil sie nicht an die Kunden gehen könnten“, so der Tesla-CEO. „Sollte 2022 kein Megadrama werden, sollte der neue Roadster 2023 ausgeliefert werden.“ Bei der Vorstellung des Modells 2017 war noch von einem Start im Jahr 2020 die Rede gewesen, dann kam aber Corona dazwischen.

Laut Unternehmensangaben soll der Roadster eine Höchstgeschwindigkeit von 250 Meilen erreichen können und mit einem 200-Kilowattstunden-Akku eine Reichweite von mindestens 620 Meilen haben. Drei Elektromotoren sollen es ermöglichen, von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in unter 2 Sekunden zu beschleunigen.

Laut Teslas Website ist für Roadster-Reservierungen eine Kreditkartenzahlung in Höhe von 5.000 US-Dollar erforderlich, wobei eine Überweisung in Höhe von 45.000 US-Dollar innerhalb von 10 Tagen fällig ist. Das Reservierungsgeld wird zurückerstattet, bis der Kunde einen Kaufvertrag unterschreibt. Tesla sagt, dass es diese Kaufverträge kurz vor dem Produktionsdatum senden wird. Die Preise für den neuen Sportwagen sollen bei 250.000 Dollar beginnen. Musk hatte in der Vergangenheit Zusatzoptionen wie das „SpaceX Paket“ angekündigt, welches über eine Art Triebwerk die Akku-Kühlung verbessern und das Fahrzeug effizienter machen soll.

Im vorbörslichen US-Handel notiert die Tesla-Aktie heute mit 0,8 Prozent im Minus.

onvista-Redaktion/dpa-AFX

Titelfoto: Mike Mareen / Shutterstock.com

