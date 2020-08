Panasonic wird mehr als 100 Millionen US-Dollar in das Werk Gigafactory 1 von Tesla in Nevada investieren, um die Batterieproduktionskapazität um 10 % auf 39 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr zu erhöhen.

Das Werk ist Teil der kritischen Infrastruktur von Tesla, die Elektromotoren und Batteriepakete für die Elektrofahrzeuge Model 3 und Model Y produziert. Obwohl beide Unternehmen schon seit einiger Zeit die Produktion steigern wollten, war ihre Beziehung zeitweise angespannt, der höhere Tesla-Absatz hat dies offenbar geklärt.

Auf dem Weg zur Expansion

Laut Nikkei Asian Review wird Panasonic eine weitere Produktionslinie zu den 13 bereits im Betrieb befindlichen hinzufügen, die derzeit 35 GWh Lithium-Ionen-Batteriezellen pro Jahr produziert.

Die beiden Unternehmen wollten die Produktion auf bis zu 54 GWh jährlich steigern, aber im April 2019 sagte Panasonic, man wolle zunächst sehen, ob die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen neue Investitionen rechtfertige.

Tesla ist der größte Kunde von Panasonic für Batteriezellen, aber das Unternehmen erwarb im vergangenen Jahr auch Maxwell Technologies, um bei der Herstellung effizienterer Batterien zu helfen. CEO Elon Musk twitterte auch, dass durch Einschränkungen bei der Batterieproduktion seines Partners die Produktion des Model 3 aufgehalten wurde.

In einem kürzlich erschienenen Video des Wissenschaftssenders Science Channel wurde darauf hingewiesen, dass die Gigafactory 13 Millionen Lithium-Ionen-Batteriezellen pro Tag herstellt, was 80 Gigawattstunden pro Jahr entspricht. Panasonic bestreitet jedoch, so viel produziert zu haben, und der frühere Tweet von Musk würde auch das Gegenteil vermuten lassen.

Panasonic investierte 1,6 Milliarden US-Dollar in das moderne Batteriewerk, um die Produktionskapazität von 35 GWh Batteriezellen zu erreichen. Da Tesla nun auf dem richtigen Weg ist, im nächsten Jahr 1 Million Elektrofahrzeuge oder mehr pro Jahr zu produzieren, ist eine Steigerung der Batterieproduktion in der Gigafactory 1 jetzt sinnvoll.

Dieser Artikel wurde von Rich Duprey auf Englisch verfasst und am 19.08.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Tesla.

