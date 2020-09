Tesla: Kommt nun die Trendwende? Aktie vorbörslich bereits deutlich unter Druck – Das sind die Gründe

Der parabolische Lauf der Tesla-Aktie in diesem Jahr war eines der am meisten beobachteten Vorkomnisse an den Finanzmärkten. Bis gestern schien es immer weiter nach oben zu gehen, auch der Aktiensplit hatte seine psychologische Wirkung nicht verfehlt und die Kursrally weiter angefeuert. Jetzt scheint es jedoch eine Trendwende zu geben und Investoren müssen sich bereits vorbörslich mit deutlichen Gewinnmitnahmen konfrontiert sehen. Bisher liegt die Tesla-Aktie mehr als 6 Prozent hinten. Der Wertverlust im Vergleich zur Bestmarke von 502,49 Dollar vom Mittwoch beläuft sich zudem schon auf insgesamt knapp 17 Prozent.

Tesla wird zum Opfer des eigenen Erfolgs – Anlagerichtlinien sorgen für Verkäufe

Für Unruhe bei einigen Investoren dürften nun auch Medienberichte gesorgt haben, wonach das Investmentunternehmen Baillie Gifford seine Beteiligung an Tesla von 7,67 auf 4,25 Prozent reduziert habe. Damit wurde Tesla gewissermaßen ein Opfer des eigenen Erfolgs. Denn den Berichten zufolge sah sich Baillie Gifford zu dem Schritt gezwungen, da die eigenen Anlagerichtlinien dem Gewicht einer einzelnen Aktie im Portfolio Grenzen setzten. Man wolle langfristig einen signifikanten Anteil halten und könne diesen bei Kursrückschlägen auch wieder ausbauen, hieß es.

Baillie Gifford war bisher hinter Tesla-Chef Elon Musk der größte Anteilseigner des Elektroautobauers, dem gute Chancen auf eine Aufnahme in den marktbreiten US-Aktienindex S&P 500 nachgesagt werden. Auch die reduzierte Beteiligung reicht noch für die Position des viertgrößten Aktionärs.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Daniel Fung / Shutterstock.com

